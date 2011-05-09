کیوان صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: با وجود اینکه تیم من به راحتی و با اختلاف بسیار تیم هپکو را در جریان هفته هجدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور را از پیش رو برداشته و فاصله خود را با تیم فولاد کم کرده است اما باز هم به عنوان نایب قهرمانی خواهد رسید.

وی افزود: هجدهمین مسابقه تیم فولاد عصر روز دوشنبه برگزار می‌شود و به طور قطع این تیم می‌تواند با برتری مقابل رقیبش عنوان صدرنشینی را برای خود حفظ کرده و تنها به کسب قهرمانی فکر کند.

سرمربی تیم هندبال ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: به طور قطع تیم ما با همان سه امتیاز اختلاف عنوان نایب قهرمانی را بدست آورده و تیم فولاد صد در صد قهرمان می شود. اطمینان در کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر و کسب پیروزی‌های اخیر باعث شده تا شاگردانم در دیدارهای گذشته انگیزه‌ای برای بازی کردن نداشته باشند.

وی ادامه داد: با مسجل شدن مقام دومی ما در لیگ برتر حضورمان در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا (دمام عربستان) قطعی است و باید خود را برای حضور در این مسابقات آماده کنیم.

صادقی تصریح کرد: برای شرکت در مسابقات عربستان بر روی بازیکنانم تجدید نظر خواهم کرد تا بتوانیم با ترکیبی قدرتمندتر راهی دمام شویم.

تیم ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته هجدهم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور موفق به شکست تیم هپکوی اراک شد.