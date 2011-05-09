فرصت های سرمایه گذاری گیلان به بهانه های جزئی استفاده نمی شود

محمد جواد حشمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه استان گیلان بسترهای جذب و جلب سرمایه گذاری و اشتغال فراوانی را دارد، افزود: اشتغال در موارد جزئی نیز در استان فراهم می شود که متاسفانه مورد توجه قرار نمی گیرد.

وی همچنین نقش دستگاههای نظارتی را در تحقق شعار محوری سال 90 یعنی سال جهاد اقتصادی بسیار مهم دانست و اظهارداشت: این دستگاههای در پیشگیری نقش مهمی داشته و می تواند جو روانی مناسبی ایجاد کنند.

رئیس کل دادگستری گیلان وجود دادگاههای تخصصی در زمینه تحقق شعار محوری سال 90 را بسیار موثر عنوان کرد و گفت: هم اکنون دادگاههای تخصصی ویژه امور اقتصادی در گیلان شکل گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امسال قوه مقننه باید فعالتر از سالهای گذشته عمل کند، افزود: قوانین و لوایح خوبی تهیه و تدوین شده و در مجلس شورای اسلامی مطرح است که باید این موارد با سرعت و دقت لازم مورد بررسی قرار گیرد و تصویب شود.

حشمتی تاکید کرد: این قوانین می تواند خلاء های قانونی در سیستم بانکی، نظام اداری و سایر موارد را رفع کند.

وی یادآورشد: در سال جهاد اقتصادی قوه قضائیه نیز در اجرای قوانین با قدرت و قوت عمل کرده و ساختارهای نظارتی نیز به وظیفه خود به نحو احسن عمل کنند.

وی ادامه داد: شرط لازم برای تحقق کامل و جامع شعار محوری سال جاری ایجاد شناخت معرفتی به جامعه و یک باور قلبی برای مدیران و کارشناسان مختلف در ساختارهای متعدد است.