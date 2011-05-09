تبدیل 10 هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی به سیستم آبیاری مدرن

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان در جلسه مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی که جهت تبیین برنامه های سازمان در سال جهاد اقتصادی تشکیل شده بود اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی را مهمترین اولویت سازمان در سال 90 دانست.

وی به 224 هزار هکتار پایاب سدهای استان اشاره و با اذعان به کاهش میزان بارش و رسیدن میانگین بارش ها به 250 میلی متر اضافه کرد: در راستای این امر، برای تبدیل آبیاری سنتی به مدرن برای هر هکتار مبلغ 24 میلیون ریال بصورت تهسیلات بانکی با سود کم و نیز با قبول وثیقه اراضی مشاع و 20 میلیون ریال کمک بلاعوض اختصاص می یابد.

محمدیان افزود: در تلاش هستیم این میزان کمک را به 25 میلیون ریال افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزیهای صورت گرفته جهت کنترل محصولات کشاورزی با نیاز مصرف آب بالا و توسعه محصولات با نیاز آبی کم است، خاطرنشان کرد: در این راستا کشت پیاز را کنترل و کشت محصولاتی همچون گلرنگ و کلزا را که نیاز آبی کمی دارند توسعه خواهد یافت.

محمدیان با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی به منظور توسعه کشت کلزا و گلرنگ در بین کشاورزان جز با همکاری بخش خصوصی و تشکل های بخش کشاورزی میسر نخواهد بود، ادامه داد: تشکلها می توانند ضمن تشخیص مشکلات، آنها را تبیین کرده و ارائه پیشنهادات مدون وانعکاس نظر مسئولان به کشاورزان و بالعکس رسالتی است که تشکلهای بخش کشاورزی باید آنرا بر عهده بگیرند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن یادآوری اینکه جمعیت جوان استان و نیاز این جمعیت به اشتغال، اهمیت و نقش بخش کشاورزی را به عنوان یکی از محورهایی که می تواند نقش تعیین کننده در ایجاد اشتغال داشته باشد مشخص می کند، افزود: جامعه ای که می خواهد به سمت توسعه یافتگی حرکت کند نیازمند توسعه و رشد متوازن کشاورزی، صنعت و خدمات است چرا که رشد بخش هایی همچون خدمات و صنعت بدون توسعه بخش کشاورزی موجب ایجاد اشتغال کاذب می شود.

وی با اشاره به اینکه به منظور کاهش هزینه ها باید در اراضی خرد یکپارچه سازی صورت گیرد و این یکپارچه سازی در قالب تشکل ها و یا شرکت های سهامی زراعی و شرکت های کشت و صنعت انجام می شود خاطر نشان کرد: اگر بازاریابی و مکانیزاسیون به صورت موفق توسط تشکل های کشاورزی انجام شود در این صورت بیشتر سود محصول نصیب خود کشاورز می شود و دست واسطه ها از بازار محصولات کشاورزی کوتاه خواهد شد.