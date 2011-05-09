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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

شبستر منطقه وی‍‍ژه اقتصادی می شود

شبستر منطقه وی‍‍ژه اقتصادی می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: فرماندار شبستر گفت: شهرستان شبستر تا پایان سال 90 منطقه وی‍‍ژه اقتصادی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جمشید عقلمند در جمع اعضای شورای اسلامی شهر و روستا با اعلام این خبر اظهار داشت: با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان شش هزار موقعیت شغلی جدید ایجاد می شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای سرمایه گذاری این منطقه، تاکید کرد: مسئولان و مدیران شهرستان شبستر از علاقمندان به سرمایه گذاری در این منطقه در قالب قوانین و مقررات موجود حمایت می کنند.

عقلمند از توسعه گردشگری شهرستان امند با 200 میلیارد تومان اعتبار، راه اندازی کارخانه مس در بخش تسوج 150 میلیارد تومان و راه اندازی کارخانه تولید گازهای صنعتی و کارخانه فولاد در شهرستان شبستر در راستای ایجاد و توسعه این منطقه خبر داد.

وی در ادامه تشکیل شوراهای شهر و روستا در حوزه مشارکت اجتماعی مردم از مهمترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: شوراها به عنوان منتخبین مردم در عمران و آبادی و توسعه شهرها و روستاها نقش اساسی دارند و با بومی سازی برنامه های اجرایی در شهرستان بسترهای پیشرفت و توسعه را هموار خواهند کرد.

کد مطلب 1307624

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