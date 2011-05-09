اوپن لیکس و سیف هاوس هم آمدند/ اسناد محرمانه دیگر معنایی ندارد

در همین رابطه هفته گذشته روزنامه وال استریت ژورنال از راه اندازی سایتی افشاگر به نام "سیف هاوس" ( خانه امن ) خبر داد. البته پیشتر، نیویورک تایمز و واشنگتن پست و شبکه تلویزیونی الجزیره نیز به اقدام مشابهی مبادرت ورزیده و سایت های افشاگر خاص خود را به وجود آورده بودند.

روزنامه وال استریت ژورنال که شعبه ای مستقل از افشاگران تازه را افتتاح کرده از کاربران خود می خواهد که با ارسال ایمیل، اطلاعات خود را از نقل و انتقالات بانکی، سوء استفاده های مالی و اداری، عملکرد خلاف مدیران شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی در اختیار آنها قرار دهند.

هدف اصلی این شعبه از حزب افشاگران اینترنتی، انتشار اخبار محرمانه و بازگویی گزارش هایی است که مدیران ترجیح می دهند پشت پرده نگاه دارند.

در این میان ویکی لیکس به نوبه خود نشان داده که حفظ اسناد و اخبار محرمانه به شیوه سابق دیگر آسان نیست. نسل تازه سایت های افشاگر اینک در صدد برهنه ساختن بیشتر اقتصاد و سیاست و بانکداری در جهان برآمده اند.

البته راه اندازی سایت های افشاگر فقط منتهی به رسانه ها نشد و تعدادی از افراد جدا شده از ویکی لیکس در ماه دسامبر گذشته سایت اختصاصی تازه ای را به نام "اوپن لیکس" تاسیس کردند.

دست یافتن به اخبار محرمانه از زمان تولد روزنامه و اختراع رادیو و تلویزیون، عطش همیشگی مردم کنجکاو بوده است. اینک اینترنت و سایت های افشاگر نوید می دهند که از این لحاظ مردم چندان تشنه نخواهند ماند.

بزرگترین علت رشد افشاگران اینترنتی، موفقیت خارق العاده ویکی لیکس بود که گزارش های جنجالی آن مدتها خبر روز در سراسر جهان می شد. جولیان آسانگ موسس این سایت، اطلاعات محرمانه دریافتی خود را برای انتشار در اختیار تعداد محدودی از روزنامه های دستچین شده جهان قرار می داد. در اروپا روزنامه گاردین و در آمریکا نیویورک تایمز از جمله نشریات دریافت کننده این اطلاعات بودند.

زمان انتشار گزارش های محرمانه را نیز آسانگ شخصا تعیین می کرد. تازه ترین گزارش از این دست مربوط به نحوه اداره بازداشتی هایی است که دولت آمریکا در گوانتانامو نگاهداری می کند.

روزنامه نیویورک تایمز اخیرا بخش هایی از این گزارش را بر خلاف خواسته ویکی لیکس انتشار داد. نیویورک تایمز در توضیح این عهد شکنی مدعی شد که اطلاعات خود را از منبع دیگری به دست آورده است و متعاقبا ویکی لیکس نیز محدودیت انتشاراتی خود را در مورد هفت روزنامه دریافت کننده گزارش لغو کرد.

مقابله انتشاراتی ویکی لیکس با نیویورک تایمز، روزنامه بزرگ آمریکایی را به دایر کردن سایت اینترنتی خاص خود وادار ساخت، اقدامی که اینک وال استریت ژورنال نیز دنبال کرده است . افزایش تعداد سایت های افشاگر، بی شک بازار افشاگری را تا مدتی داغ نگاه خواهد داشت.