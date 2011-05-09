10 میلیارد ریال برای آبرسانی به مناطق ییلاقی املش نیاز است

محمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روستاهای مناطق ییلاقی شهرستان املش از مشکلات کم آبی به ویژه در ایام فصل تابستان رنج می برند.

وی اظهارداشت: امسال با حمایت و همکاری آب و فاضلاب روستایی استان، مشکل کمبود آب آشامیدنی ساکنان روستاهای سیاه خلک، ملکوت، لرود و مربو از بخش رانکوه شهرستان املش رفع خواهد شد.

فرماندار املش ادامه داد: برای تامین آب روستای "سیاه خلک" از چشمه های بالا دست، آب "ملکوت" با حفر یک حلقه چاه دهانه گشاد و آب روستاهای " لرود " و " مربو " با 10 کیلومتر خط انتقال آب به وسیله ی لوله گذاری از مناطق شیرچاک و سیاه کوه اقدام خواهد شد.

شهرستان املش با بیش از 47 هزار نفر جمعیت در شرق استان گیلان واقع شده است.