برترین نوجوانان تکواندوکار پیکارهای انتخابی قم شناخته شدند

هاشم آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: رقابتهای انتخابی تکواندو استان قم با توجه به نزدیکی به زمان برگزاری مسابقات قهرمانی و لیگ تکواندو باشگاه های کشور در سه رده سنی برگزار شد و شامگاه یکشنبه با معرفی افراد برتر رده سنی نوجوانان به کار خود پایان داد.



وی افزود: در مجموع بیش از 150 تکواندوکار در سه رده سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان در رقابت های انتخابی تکواندو قم حضور یافتند که در پایان افراد برتر هر وزن به اردوی آماده سازی تیم استان برای اعزام به پیکارهای قهرمانی کشور و لیگ دعوت خواهند شد.



دبیر هیئت تکواندو استان قم افزود: این مسابقات نیز در خانه تکواندو منطقه 15 خرداد قم برگزار شد و طی آن تکواندوکاران شرکت کننده در هشت وزن رده سنی نوجوانان برای کسب عنوان قهرمانی اوزان مختلف این رقابت ها با یکدیگر مسابقه دادند.



در پایان این مسابقات و در وزن اول علیرضا بهلولی در جدال پایانی از سد روح الله بهرامی عبور کرد و موفق به کسب عنوان قهرمانی شد، در این وزن بهرامی و رسول کریمی منش در جایگاه های دوم و سوم ایستادند و بدین ترتیب نفرات برتر این وزن مشخص شدند.



در وزن دوم مهدی غلامی بهترین عملکرد را از خود ارائه کرد و در دیدار نهایی موفق به شکست احسان اکبری شد تا قهرمان این وزن لقب بگیرد، ضمن اینکه در این وزن احسان اکبری و عرفان مرادی منصور در رده های دوم و سوم رقابت های انتخابی ایستادند.



در وزن سوم مهدی مرادی و امیر اژدر با برتری برابر رقبای خود جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کردند که در این مسابقه مرادی به پیروزی رسید و قهرمان شد، در پایان رقابت های این وزن امیر اژدر و محمد صادقی در رده های دوم و سوم جای گرفتند.



در وزن چهارم محمدجواد بختیاری و سجاد علی آبادی با قاطعیت حریفان خود را شکست داده و راهی دیدار پایانی شدند که در این مسابقه بختیاری حریف خود را برد و در جایگاه نخست ایستاد، در این وزن علی آبادی و محمدمهدی گل محمدی رده های بعدی را به خود اختصاص دادند.



در وزن پنجم پیکارهای انتخابی تکواندو رده سنی نوجوانان استان قم، محمد بینایی و حسین نورزاد با شکست دیگر رقبای خود به مسابقه پایانی راه یافتند که در پایان جدال دو تکواندوکار بر سر کسب عنوان قهرمانی، بینایی به برتری رسید، در این وزن نورزاد و عرفان فرهادلو دوم و سوم شدند.



در وزن ششم مسابقات انتخابی تکواندو نوجوانان قم، هادی برزگر و سیدارسلان سیدابراهیمی با شکست حریفانشان موفق به صعود به مسابقه نهایی شدند که در این مسابقه برزگر عنوان قهرمانی را کسب کرد و سیدابراهیمی به همراه هادی مولایاری دوم و سوم شدند.



در وزن هفتم رقابت های انتخابی تکواندو نوجوانان قم، مهدی علی محمدی در دیدار پایانی با غلبه بر مهرداد اکرمیه به مقام قهرمانی دست افت، ضمن اینکه در پایان رقابت های این وزن اکرمیه به همراه سجاد فلسفی نژاد موفق به کسب عناوین دوم و سوم شدند.



در وزن هشتم این دوره از مسابقات انتخابی تکواندو قم، حسین نقی پور و فرامرز حقیقی با پیروزی برابر رقبای خود راهی دیدار پایانی شدند که نتیجه این مسابقه به سود نقی پور رقم خورد، ضمن اینکه حقیقی و محمدجواد ابراهیمی در رده های دوم و سوم ایستادند.



در وزن نهم نیز مسابقه پایانی در حای برگزار شد که مهدی قره گوزلو و عبدالله کاظمی برای کسب عنوان قهرمانی جدال سختی با یکدیگر داشتند و در نهایت این رقابت با برتری قره گوزلو و قهرمانی وی به پایان رسید، در این وزن کاظمی و محمدمهدی محمدنژاد عناوین دوم و سوم با به دست آوردند.



دبیر هیئت تکواندو استان قم تصریح کرد: برترین های هر سه رده سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان زیر نظر مربیان مربوطه خود را برای حضور در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور رده های سنی مختلف آماده خواهند کرد تا امسال مانند سال گذشته شاهد درخشش تکواندوکاران قم در رقابت های مختلف باشیم.