ساماندهی روند توسعه اقتصادی هفت منطقه روستایی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، سیف الله قربانی صبح دوشنبه در جلسه ساماندهی روستایی شهرستان چالدران، افزود: امسال مطالعات اجرای این طرح در هفت بخش استان شامل کشاورز شاهین دژ، مرحمت آباد میاندوآب، بخش مرکزی مهاباد، انزل ارومیه، صفاییه خوی و بخش های مرکزی سلماس و چالدران آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در بخش های باروق میاندوآب، سیمینه بوکان، محمدیار نقده، نالوس اشنویه و بخش مرکزی خوی به موفقیت اجرا و پایان یافته، بیان داشت: برای انجام کارهای مطالعاتی این مناطق پنج میلیارد و 530 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: اجرای طرحهای عمرانی، توسعه امکانات زیر بنایی، ایجاد طرح های اشتغالزا، با هدف افزایش درآمد روستایی از جمله اقداماتی دانست که در قالب طرح های ساماندهی روستایی اجرا می شود.

مطالعات ساماندهی توسعه اقتصادی، مناطق روستایی چالدران آغاز شد

فرماندار شهرستان چالدران نیز در این جلسه از آغاز اجرای طرح مطالعات ساماندهی توسعه اقتصادی، اجتماعی فضاهای روستایی بخش مرکزی این شهرستان خبر داد و بیان داشت: مدیریت بهینه سرزمین درحوزه منابع و سرمایه های طبیعی، انسانی و فیزیکی ازجمله دغدغه های اساسی و استراتژیک تصمیم سازان و نقش آفرینان عرصه توسعه در سطوح ملی، منطقه ای، است.

احمدرضا قلی پور شناخت دقیق و عمیق از ظرایف و مسایل اساسی جامعه بویژه هنگامی که نیازها نامحدود و منابع محدود بوده که به منظور سامان بخشی و توسعه پایدار، رسالت و وظیفه ی اساسی مجریان است، اظهار داشت: دهیاران باید تمام توان خود را برای عمران و آبادانی روستاها بکار گرفته که در سال مزین به جهاد اقتصادی سستی و تعلل در ارائه خدمات به مردم از هیچکس پذیرفته نیست .