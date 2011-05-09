امر ولی فقیه واجب الاطاعه است

آیت الله عبدالنبی نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با تأکید بر واجب الاطاعه بودن امر ولی فقیه در زمان غیبت اظهار داشت: ولی فقیه در دوران غیبت دارای اختیارات امام زمان‌(عج) است.



وی ادامه داد: در رأس حکومتی که ولی فقیه قرار دارد مشروعیت همه ارکان حکومت به تأیید و تنفیذ ولی فقیه است.



مشروعیت رئیس جمهور به تنفیذ ولی فقیه است

عضو خبرگان رهبری ادامه داد: مشروعیت رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه. رئیس قوه مقننه در حکومتی که رأس آن ولایت فقیه است نیز به امر ولی فقیه خواهد بود و اگر چیزی بر خلاف نظر ایشان باشد مشروعیت نخواهد داشت،



وی در ادامه با اشاره به اینکه اولین ولایت، ولایت ذاتی و متعلق به خداوند است بیان داشت: خداوند بر موجودات عالم ولایت تکوینی و تشریعی دارد.



جامعه نمی‌تواند بدون سرپرست باشد



نمازی ادامه داد: بعد از خداوند نیز این ولایت به پیامبر و ائمه داده شده است و در زمان غیبت امام زمان‌(عج) نیز از آنجایی که جامعه نمی‌تواند بدون سرپرست باشد باید شخصی وجود داشته باشد که جامعه اسلامی را رهبری کرده و در برابر توطئه دشمنان حفظ کند.



وی ادامه داد: در زمان غیب باید مجتهدی آگاه به احکام شرعی که به نیازهای جامعه احاطه داشته باشد زمام امور را در دست گیرد تا بتواند احکام شرعی را در جامعه پیاده کرده و آن را اداره کند.