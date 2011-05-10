ورژ آبکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: اعتراض به قضاوت داوری در مقایسه با مسابقات لیگ برتر سالهای گذشته بسیار کاهش داشته است و تا کنون کمتر از دو مورد تخلف داوری به کمیته داوری فدراسیون بسکتبال گزارش شده است.
وی با اشاره به اینکه تیمهایی که به داوری اعتراض داشته باشند میتوانند شکایات خود را به کمیته داوری فدراسیون بسکتبال ارجاع دهند، اظهار داشت: در قضاوت مسابقات بسکتبال بدین صورت نیست که داور هر گونه که دوست دارد قضاوت کند بلکه به اعتراضهای وارده از سوی تیمهای معترض به داوری رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه داورانی که اشتباه قضاوت میکنند جریمه و یا حتی از داوری در چند مسابقه مرحوم خواهند شد، افزود: بازی توزین الکتریک کاشان با ذوب آهن اصفهان تیمها به یک ثانیه اعتراض داشتند که مورد قبول واقع شد و داور بازی مورد تنبیه و جریمه قرار گرفت.
داور بین المللی بسکتبال ایران در خصوص تعداد داورهایی که بازی لیگ دسته و لیگ برتر مسابقات بسکتبال را داوری میکنند گفت: بیش از ۱۰۰ داور بازی مسابقات لیگ برتر و دسته یک بسکتبال کشور را قضاوت میکنند.
وی با اشاره به اینکه برای هر بازی یک منشی، مسئول تابلوی امتیاز، مسئول ۲۴ امتیاز و وقت نگهدار نیاز است، اضافه کرد: هر هفته ۳۰ داور مسابقات دسته یک و ۱۵ داور نیز بازی بسکتبال لیگ برتر کشور را قضاوت میکنند.
میزان دقت داوری به آمادگی جسمی فرد وابسته است
داور بین المللی بسکتبال ایران در خصوص میزان دقت داوران در قضاوت بازی اظهار داشت: میزان دقت یک داور بستگی به آمادگی جسمانیش دارد و هیچ زمان نمیتوان ادعای دقت قضاوت ۱۰۰ درصدی کرد.
وی اظهار داشت: زمانی که یک داور به صورت فشرده در شهرهای مختلف ایران برای قضاوت مسابقات بسکتبال لیگ برتر و دسته یک دعوت میشود به طور طبیعی این امر بر کاهش میزان دقت داوری فرد تاثیر گذار است.
وی با بیان اینکه چهار داور ایرانی به کشورهای عربی برای قضاوت مسابقات لیگ برتر دعوت شدهاند، افزود: داوران ایرانی در سطح آسیا مطرح هستند و در حال حاضر کشورهای عربی از جمله دبی، قطر، سوریه و دیگر کشورها از داوران ایرانی برای قضاوت مسابقات بسکتبال خود استفاده میکنند.
آبکاریان در خصوص جایگاه بسکتبال کشور در سطح آسیا بیان داشت: هر سال سطح بسکتبال کشور در حال رشد و ترقی است و تیمهایی که در مسابقات آسیایی حضور دارند تیم بسکتبال ایران را به عنوان حریف سر سخت میشناسند که در چند سال اخیر بسکتبال ایران در سطح آسیایی مقامهای بسیار خوبی را کسب کرده است.
شایان ذکر است ورژ آبکاریان با ۴۱ سال سن و ۱۱ سال سابقه داوری در مسابقات بین المللی تنها داور قدیمی اکتیو کشورمان است.
آبکاریان در گفتگو با مهر:
اعتراض به قضاوت داوری در مسابقات بسکتبال لیگ برتر بسیار کم است
قم - خبرگزاری مهر: داور بین المللی بسکتبال ایران میزان اعتراضات داوری در مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور در مقایسه با سالهای گذشته را بسیار کم عنوان کرد.
ورژ آبکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: اعتراض به قضاوت داوری در مقایسه با مسابقات لیگ برتر سالهای گذشته بسیار کاهش داشته است و تا کنون کمتر از دو مورد تخلف داوری به کمیته داوری فدراسیون بسکتبال گزارش شده است.
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