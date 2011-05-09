دانشگاه گیلان با انتشار هفت نشریه جدید دانشجویی موافقت کرد

محمد توکلی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه نشست کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه گیلان در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد، افزود: در این کمیته نخست وضعیت انتشار نشریات دانشگاه بویژه نشریات دانشجویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص بهبود وضعیت نشریات دانشجویی تصمیمات خوبی گرفته شد.
وی خاطر نشان کرد: در این نشست تعداد هفت عنوان نشریه به تعداد نشریات دانشجویی افزوده شد و کمیته نشریات دانشگاه با مجوز انتشار نشریات جدید با عناوین " یک قدم تا صبح "، " نگاه جغرافیا "، " جوان و جامعه "، " دنیای روان "، " پویندگان سبز"، " باخیش" و " عسرت " موافقت کرد.
دبیر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه همچنین گفت: اعضای کمیته با تغییر مدیر مسئولی 9 عنوان نشریه قبلی نیز موافقت کردند.
وی درادامه ارزیابی کمی و کیفی نشریات دانشجویی و تقدیر از عوامل نشریات فعال و برتر را از برنامه های مهم این دانشگاه اعلام کرد.
در حال حاضربیش از 68 نشریه دانشجویی در دانشگاه گیلان مجوز انتشار دارند که بیشتر به صورت گاهنامه منتشر می شوند.
نظر شما