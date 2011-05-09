استقبال از برخی آثار کانون اندیشه جوان در نمایشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد یکتا مسئول غرفه عرضه محصولات کانون اندیشه جوان در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: کتاب‌های راز شهرت صادق هدایت، داش آکل و حقیقت بوف کور سه تالیف شناخته شده محمدرضا سرشار از دیگر عناوین پرفروش امسال تاکنون هستند.

وی افزود: مجموعه 3 جلدی "درباره ادبیات داستانی" از همین مولف با وجود اینکه از روز سوم در نمایشگاه عرضه شده فروش درخور توجهی داشته است.

یکتا با اشاره به عرضه بسته‌های موضوعی و مجموعه آثار چهره‌ها با تخفیف 33 درصدی در نمایشگاه امسال، از مجموعه‌های "ولایت فقیه" و "زن؛ حجاب و حقوق" به عنوان مجموعه‌های پرطرفدار یاد کرد و افزود: در میان مجموعه‌های آثار چهره‌ها نیز، مجموعه "معاد شناسی" اثر محمد شجاعی با استقبال مناسبی مواجه شده است، به نحوی که موجودی این بسته در حال حاضر به اتمام رسیده است و مجموعه "تاریخ ایران اسلامی" تالیف حجت الاسلام رسول جعفریان نیز دومین مجموعه پرفروش در این بخش به شمار می‌آید.

وی در پایان از بازدید برخی شخصیت‌های فرهنگی از غرفه کانون خبر داد و گفت: محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، محمد حمزه زاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر، دکتر علی عسگری رئیس اسبق سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نویسندگانی همچون محمدرضا سرشار، کامران پارسی نژاد و احمد شاکری طی روزهای گذشته از غرفه کانون در نمایشگاه دیدن کردند.

علاقه‌مندان برای بازدید از غرفه کانون در نمایشگاه کتاب تا شنبه 24 اردیبهشت فرصت دارند تا به مصلای امام خمینی (ره) مراجعه کنند.

غرفه کانون اندیشه جوان در بخش ناشران عمومی، شبستان اصلی، راهرو 16 غرفه 19 واقع شده است.