پیشکسوتان علم "خوردگی" تقدیر می شوند

به گزار ش خبرگزاری مهر، مهندس سید محمود کثیریها - دبیر دوازدهمین کنگره ملی خوردگی با بیان اینکه روز 29 اردیبهشت ماه کارگاه های آموزشی این کنگره برگزار می شود، افزود: در این کنگره 8 کارگاه آموزشی در خصوص انتخاب مواد در صنایع نفت و گاز، انتخاب روشهای پایش خوردگی، مدیریت خوردگی، پوششهای حفاظتی داخلی و خارجی لوله ها، بررسی عوامل از کار افتادگی آب سامانه برجهای خنک کننده، روشهای نوین بازرسی خوردگی حین بهره برداری بر مبنای ریسک و بهبود سازی سیستم های خنک کننده باز برگشتی و حفاظت کاتدی برگزار می شود.



وی با اشاره به برنامه های جانبی دوازدهمین کنگره ملی خوردگی بیان داشت: قرار است در این کنگره از 4 پیش کسوت علم خوردگی تقدیر و با برگزاری نمایشگاه عکس خوردگی از بهترین عکس در این زمینه نیز تقدیر شود.



دبیر دوازدهمین کنگره ملی خوردگی نمایشگاه جانبی خوردگی و آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی در این زمینه را از دیگر برنامه های جانبی این همایش نام برد و یاداور شد: در این کنگره 150 مقاله ارسال شده است که از این تعداد 54 مقاله در قالب سخنرانی، 50 عنوان مقاله در قالب پوستر و بقیه مقالات در قالب سی دیی کنگره ارائه می شود.



کثیریها خـوردگی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، خوردگی درصنایع نیروگاهی اعم از حرارتی، هسته ای و تولید پراکنده، خـوردگی در صنایـع فولاد، خودرو سازی، حمل و نقل ریلی، هوا فضا و دفاعی، تحقیقات بنیادین و شبیه سازی در توسعه علم و فناوری خوردگی، خوردگی تجهیزات صنعتی در دریا و اتمسفرهای دریایی، خوردگی در صنایع آب و فاضلاب، خوردگی در زیرساختهای شهری و پلها، بازرسی فنی، مدیریت خوردگی، طراحی بهینه و نقش آنها در کنترل خوردگی و کاربرد نانو فنـاوری در کنترل خوردگی و روشهای جلوگیری از خوردگیرا از محورهاس اصلی این کنگره ذکر کرد.