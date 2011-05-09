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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

از سوی AFC اعلام شد/

اسامی محرومان هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد

اسامی محرومان هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی بازیکنان محروم از حضور در دیدارهای هفته ششم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان را اعلام کرد که در این فهرست نام سه بازیکن تیم ذوب آهن ایران دیده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی بازیکنان محروم از حضور در دیدارهای هفته ششم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

علی محمد عبدالرحمان، عبدالله البلوشی و حاج بوقشه و احمد الضعبی (الامارات امارات)، محمد قاضی، محمد علی احمدی و محمدرضا خلعتبری (ذوب آهن ایران)، یو تائو، چاو یوندینگ و ریاسکوس اورلاندو (شانگهای شنهوای چین)، جمعه عبدالله مبارک و ابراهیم احمد (الجزیره امارات)، لی جونگ سو (السد قطر)، اسامه الحربی (الاتحاد عربستان)، دلشاد شرف الدین‌اف (پاختاکور ازبکستان)، کیم سانگ سیک (جئونبوک موتورز کره جنوبی)، جاناتان دیوید مک کین (النصر عربستان)، لوئیز مارتینز (سرزو اوزاکای ژاپن)، وانگ کیانگ (شاندونگ لیوننگ چین)، شینژو کوهوروجی (کاشمیا آنتلرز ژاپن)، بالی مایمایتیلی (هانگژو گرین تاون چین)، جنراک اوکانیا (ملبورن ویکتوری استرالیا)، ریس آنتونیو آگوستو (الغرافه قطر)

دیدارهای هفته ششم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری (20 و 21 اردیبهشت ماه 1390) در گروههای هشتگانه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1307669

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