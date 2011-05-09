پروژه عظیم پژوهشی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی رونمایی می شود

حجت الاسلام سید علی ذوعلم پیش از ظهر دوشنبه در نشست "تدوین برنامه همکاریهای حوزه های علمیه و آموزش و پرورش" گفت: مهمترین بعد حرکت در هر جامعه بعد تعلیم و تربیت است. جامعه ای که تریبت امروزش پویا و اثرگذار باشد می تواند آینده خوبی را ترسیم کند.

وی افزود: دستگاه تعلیم و تربیت به دنبال این است که از همه ظرفیتها و توانمندیها برای ایفای بهتر نقش خود بهره برداری کند و حوزه های علمیه با ریشه های فکری عمیقی که دارند سرمایه های عظیم و سامان یافته ای هستند که اگر در جریان تعلیم و تربیت قرار بگیرند می توانند تاثیر بسزایی در امر تعلیم و تربیت داشته باشند.

وی تاکید کرد: آموزش و پرورش فرصت خوبی برای حوزه های علمیه و حوزه های علمیه نیز فرصت های خوبی هستند برای آموزش و پرورش.

همچنین وی از نشست مشترک حوزه علمیه و آموزش و پرورش در روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه خبر داد.

وی در ادامه گفت: مهمترین هدف حوزه های علمیه گسترش احکام دینی و اخلاق اسلامی است و ارتقاء آن در سطح جامعه است. بستری که می توان این اهداف را زمینه ساز کند آموزش و پرورش است.

ذوعلم گفت: در حوزه های علمیه منابع خوبی هست که اگر در چرخه آموزش و پرورش قرار بگیرند تحقق بهتری پیدا خواهند کرد و ثمرات و نتایج آن به همه جامعه می رسد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر کمیته های همکاری در استانها شکل گرفته و در حوزه معاونتها از این طرح را به عنوان یک حرکت فراگیر که تمام لایه های حوزه و آموزش و پرورش را در بر می گیرد بررسی و راهکارها را طراحی و پیگیری می کنند.

دبیر ستاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه علمیه ادامه داد: این همکاریها در 4 عرصه پیگیری شده که عرصه اول، عرصه تبلیغی و پرورشی است. در این عرصه حضور و همراهی طلاب در اردوها و مراسم مذهبی و ... لازم است. عرصه دوم منابع انسانی و آموزشی است در این عرصه آموزش و پرورش برای ارتقاء علمی دبیران و معلمان از همکاریهای حوزه در برگزاری کارگاه های دینی و ... استفاده می کند و مخاطب آن بیشتر فرهنگیان هستند.

ذوعلم در خصوص عرصه های سوم و چهارم افزود: عرصه سوم مختص کارهای پژوهشی مشترک حوزه و آموزش و پرورش و همچنین استفاده از توانمندی های پژوهشی در تالیف کتب درسی است و عرصه چهارم حضور طلاب و فضلای علاقه مند در مدرسه و به عهده گرفتن مدیریت مدارس به عنوان مدارس وابسته با رعایت همه استانداردهای آموزش و پرورش و برنامه های مکمل درسی هستند.

وی در ادامه گفت: یکی از وظایف حوزه و روحانیت طبق گفته مقام معظم رهبری حضور اثرگذار در امر تعلیم و تربیت است که در بحث همکاریها در این خصوص در نقطه عطف قرار داریم.

ذوعلم ادامه داد: دو کارگروه تشکیل شده که یکی از حوزه های علمیه و دیگری از آموزش و پرورش است. این دو کارگروه در طول 6 ماه گذشته جلسات متعدد، پیش نویس ها و تفاهم نامه های بسیاری داشته اند که 3 نکته اساسی تعمیق همکاریها، استمرار همکاری ها و نهادینه سازی همکاریها را در این تفاهم نامه ها داشتیم.

دبیر ستاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه های علمیه گفت: همزمان با همایش روز پنجشنبه دو کتاب که یکی کارنامه چهارساله همکاری ها به منظور ارائه نوآوری ها و تلاش هایی که از سال 85 تا کنون انجام شده و دیگری کتاب الگوی حضور است معرفی خواهد شد.

وی گفت: کتاب الگوی حضور گزارشی از دیدگاه ها و سیره دکتر بهشتی در تعامل تعلیم و تربیت است.

سید علی ذوعلم افزود: همچنین پروژه عظیم پژوهشی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی که تالیف آیت الله مصباح یزدی است و ایشان چهار سال روی این پروژه کار کرده اند در روز پنجشنبه معرفی می شود.