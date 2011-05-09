به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت ساخت و نگهداری راه‌های روستایی اعلام کرد: در زمینه ارتقای ایمنی در راه‌های روستایی 15 هزار کیلومتر نصب علایم و خط کشی انجام گرفته و حدود 150 نقطه مستعد حادثه کاهش یافته است.

در سال گذشته در بخش پروژه‌های پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی، 255 کیلومتر رویه های جدید آسفالتی اجرا شده است و امسال انتظار می رود، 1500 رویه جدید اجرا شود.

در بخش پروژه‌های پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی پیش بینی شده است در راستای استفاده از تکنولوژی‌های نوین 1000 کیلومتر از راه‌های روستایی تثبیت لایه‌ها با آهک و مواد پلیمری انجام شود و مطالعات مدیریت روسازی راه های روستایی در 1000 کیلومتر انجام شود.



همچنین 1000 کیلومتر درختکاری در حاشیه راه‌های روستایی در سال گذشته با مشارکت مردم انجام گرفته است و پیش بینی می‌شود امسال این رقم به 8000 کیلومتر برسد.