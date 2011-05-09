به گزارش خبرگزاری مهر، این انتشارات که از ناشران تخصصی کتاب‌های مرجع و دو زبانه محسوب می‌شود با بیش از 140 عنوان کتاب در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور دارد.

فرهنگ رجال پارلمانی ایران، چاپ تازه‌ای از فرهنگنامه سه‌جلدی واژگان و اعلام زبان فارسی صدری افشار و نسرین و نسترن حکمی به همراه چاپ نخست فرهنگ جیبی فارسی، فرهنگ حقوقی معاصر، عناصر از مجموعه دانش معاصر از تازه‌ترین کتاب‌هایی است که انتشارات فرهنگ معاصر در نمایشگاه کتاب امسال عرضه می‌کند.

علاوه بر این آثار فرهنگ پویا دکتر باطنی و کتاب‌های تخصصی که فرهنگ‌نویسان زیر نظر ایشان در واحد پژوهش فرهنگ معاصر انتشار داده‌اند به همراه فرهنگ "هزاره" دکتر علی محمد حق‌شناس و مجموعه‌ فرهنگ‌های حییم در اندازه‌ها و قطع‌های مختلف از دیگر‌ آثاری است که در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

انتشار و عرضه چاپ تازه‌ای از رمان 10 جلدی "کلیدر" محمود دولت آبادی که در دو فرم منتشر شده است، به همراه رمان "آبلوموف" ایوان گنجارف از دیگر کتاب‌های انتشارات فرهنگ معاصر است.

دو کتاب دایرة‌المعارف هنر و فرهنگ اصطلاحات هنری و اعلام هنرمندان تالیف رویین ‌پاکباز و تیم‌ همکارانش از دیگر آثاری است که در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

مجموعه 14 جلدی "پژوهشگران معاصر ایران" تالیف هوشنگ اتحاد نیز که در آن زندگی و‌آثار بیش از 50 محقق ادبی و فرهنگی معاصر در شکلی محققانه آمده است از دیگر آثار ارائه شده در غرفه فرهنگ معاصر است.

انتشارات فرهنگ معاصر تا 24 اردیبهشت در شبستان اصلی انتهای راهروی 22 غرفه 32 به عرضه آثار خود می‌پردازد.