استعفای سه عضو شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، گرچه اختلاف در شورای شهر گچساران از آغاز به کار این شورا وجود داشت اما اینک اختلاف در میان اعضای شورای شهر وارد مرحله جدیدی شده است.

آنچه که باعث شد این زخم دوباره سرباز کند، اجرای پروژه تجاری بر روی کانال مرکز شهر گچساران بوده، پروژه ای که به گفته اعضای مستعفی، به رغم مخالفت شورای تامین و شورای فنی این شهرستان با اجرای آن، با موافقت چهار عضو دیگر شورای شهر اجرایی شد.

براین اساس "عبدالکریم قاضی فر"، "کوکب حاتمی" و "محمد علیزاده" سه عضو این شورا در مخالفت با اجرای این پروژه استعفای خود را تقدیم شورای شهر کردند.

به شورا برنمی گردیم

کوکب حاتمی در این خصوص به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: بنده و سایر اعضای معترض شورای شهر به اجرا این پروژه، استعفای خود را به دفتر شورای شهر تحویل دادیم و دیروز در جلسه شورا شرکت نکردیم.

این عضو شورای شهر افزود: تا زمانی که نظر ما در خصوص عدم اجرای این پروژه تامین نشود به شورای شهر برنمی گردیم.

وی در خصوص علت مخالفت خود با این پروژه بیان داشت: با اجرایی شدن این پروژه شاهد ترافیک بالایی در مرکز شهر گچساران خواهیم بود.

این عضو شورای شهر یادآور شد: شهر گچساران هم اکنون پارکینگ ندارد و اجرای پروژه زیرگذر بر مشکلات ترافیکی افزوده و اجرای این طرح این مشکلات را تشدید می کند.

وی تاکید کرد: روی حرف خودمان هستیم و تا نظر ما لحاظ نشود، استعفای خود را پس نمی گیریم.

استعفای اعضای شورا وصول نشده است

فرماندار گچساران نیز در این خصوص به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: تا کنون هیچ مدرکی دال بر استعفای این اعضا به فرمانداری نرسیده و از دلایل آن نیز هیچ اطلاعی ندارم.

اکبر علیزاده افزود: بحث مجتمع تجاری مربوط به سال 86 و قبل از حضور بنده در این سمت است و شورای شهر بارها مخالفت و موافقت خود را با این طرح اعلام می کرد و اخیرا نیز اجرای آن را به تصویب رساند.

وی بیان داشت: شورای تامین با اجرای این پروژه در شش طبقه و 22 متر زیربنا و مکان قبلی مخالف بود و با اجرای آن تنها بر روی عرض کانال و در دو طبقه در حد فاصل پل هلال احمر تا طالقانی و پل میوه فروشان تا پل نفت موافقت کرده است.

همه می خواهند رئیس شورا شوند

علیزاده با انتقاد از وجود حاشیه هایی در شورای شهر گچساران، منشا اختلاف را عدم توافق بر سر ریاست شورا و شهردار عنوان کرد و گفت: در شورای شهر همه می خواهند رئیس شوند و بر این اساس بر سر رئیس جدید به توافق نرسیده اند.

وی افزود: در خصوص تغییر شهردار نیز به نتیجه ای نرسیده اند براین اساس اختلاف بین آنها به سایر مسائل نیز کشیده می شود.

علیزاده تصریح کرد: شورای شهر باید برای پیشرفت گچساران از اختلافات و تنشها دست بکشند و به وظلیف اصلی خود بپردازند.

با این حال اختلافات در شورای شهر و شهرداری شهر نفت خیز گچساران ادامه دارد تا علاوه بر دود چاههای نفت و گاز، دود اختلافات بین اعضای شورای شهر نیز به چشم مردم این شهر برود.

شهرستانی که 25 درصد نفت و گاز کشور را تولید می کند اما طرح های عمرانی آن همچون پتروشیمی معطل مانده، کارخانه ماشین سازی اش تعطیل شده و با مشکلات عدیده ای از جمله بیکاری 15 هزار نفری جوانان خود مواجه است.