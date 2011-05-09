رابطه نزدیکی با ابراهیم زاده دارم/ تنها یک امتیاز برای صعود می خواهیم

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، انزو هکتور ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به بازیهای تیم الشباب عربستان مقابل نمایندگان ایران اظهار داشت: اولین باری نیست که با تیمهای ایرانی بازی می کنیم و تیم های ایرانی را به خوبی می شناسم بنابراین در مسابقه فردا برای صعود به دور بعد به میدان می رویم.

وی با بیان اینکه الشباب در مسابقه فردا یک مصدوم دارد، بیان کرد: اگر چه در فصل گذشته در مسابقات لیگ عربستان بازیکنان مصدوم بسیاری داشتیم اما با این وجود نتایج خوبی کسب کردیم و امسال هم می خواهیم در مسابقات آسیا نتایج خوبی از آن خود کنیم بنابراین با قدرت به میدان می آییم.

سرمربی تیم الشباب عربستان ادامه داد: ذوب آهن تیم قدرتمندی است و می خواهد قدرت خود را مقابل تیم ما به نمایش بگذارد اما تیم الشباب نیز به دنبال کسب حداقل امتیاز از این بازی برای صعود به دور بعد مسابقات لیگ قهرمانان است بنابراین با قدرت به میدان خواهد آمد.

وی بیان کرد: ذوب آهن به فینال مسابقات لیگ قهرمانان آسیا رسیده و تیم الشباب هم توانسته به نیمه نهایی این مسابقات راه یابد، ذوب آهن برای بازی فردا چندبازیکن محروم و مصدوم دارد بنابراین شانس با ماست که با کسب سه امتیاز این بازی صعود خود به دور بعد مسابقات را قطعی کنیم.

هکتور گفت: بازی تیم های عربستانی با تیم های ایرانی همیشه شبیه به هم بوده و در نهایت این بازیها با یک یا دو گل به پایان رسیده است بنابراین هیچ نتیجه شگفت انگیزی در بازی فردا رقم نخواهد خورد.

وی با بیان اینکه رابطه دوستی نزدیکی با منصور ابراهیم زاده دارم، ادامه داد: اگر چه با ابراهیم زاده دوست هستم اما این دوستی تاثیری در نتیجه بازی فردا نخواهد گذاشت زیرا رعایت اخلاق از همه چیز مهم تر است. ذوب آهن برای بازی فردا چند بازیکن یک کارته هم دارد و با توجه به شرایطی که در مسابقات لیگ ایران با آن مواجه است شانس ما برای پیروزی در این مسابقه زیاد است.

وی در مورد نبود بازیکنان ذوب آهن در بازی فردا گفت: ذوب آهن به یازده بازیکن اکتفا نمی کند و بازیکن ذخیره این تیم نیز از قدرتمندترین بازیکنان آسیا هستند و به نظر من با توجه به انگیزه ای که آنها دارند بهتر از بازیکنان اصلی بازی خواهند است.