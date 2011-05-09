ضمانت سرمایه گذاری چهار واحد صنعتی در خراسان شمالی صادر شد

محمدرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهارداشت: در مجموع برای این واحدهای صنعتی 15 میلیارد و 238 میلیون ریال ضمانت نامه سرمایه گذاری صادر شده است.

وی تصریح کرد: در استان خراسان شمالی با فعال شدن صندوق ضمانت سرمایه گذاری 24 با کسری وثیقه 85 میلیارد و 868 میلیون ریال متقاضی دریافت خدمات از صندوق ضمانت سرمایه گذاری معرفی شدند.



وی افزود: پس از بررسی کارشناسی پنج طرح برای دریافت وثیقه از صندوق ضمانت سرمایه گذاری با کسری وثیقه 15 میلیارد و 360 میلیون ریالی معرفی شدند.



به گفته وی صندوق ضمانت سرمایه گذاری استان وثیقه چهار طرح را به میزان 15 میلیارد و 238 میلیون ریال را تامین کرده و این واحد تسهیلات مورد نیاز خود را پس از ارجاع وثیقه از بانکها دریافت کردند.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری در راستای حمایت از سرمایه گذاران و رفع مشکل کسری وثیقه آنها برای دریافت تسهیلات از بانکهای دولتی تشکیل شده است.



باقری افزود: اعتبار پیش بینی شده سال 89 برای این صندوق برای استان خراسان شمالی 35 میلیارد ریال بوده که با پیگیری شرکت شهرکهای صنعتی استان به دلیل نیازمندی سقف تسهیلات برداشته شده و به هر میزانی تقاضا ارایه شود، بررسی و برای واجدین شرایط ضمانت نامه صادر می شود.



وی اضافه کرد: صندوق صمانت سرمایه گذاری استان کسری وثیقه برای طرحهای ایجابی را تا سقف ده میلیارد ریال را تامین می کند.



وی افزود: این صندوق با استناد کارشناسانه کسری وثیقه برای طرحهای توسعه ای را تا سقف چهار میلیارد ریال تامین می کند که این روند برای تامین سرمایه در گردش در حد نیاز کارشناسی است.