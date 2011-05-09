محور برنامه های پژوهشی خوزستان جهاد اقتصادی باشد

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز تغییر رویکرد در حوزه پژوهش در سه سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در این مدت دستاوردهای خوبی در این حوزه نصیب استان شده است. در این مدت در استفاده از ظرفیت استان در حوزه پژوهش کارهای خوبی صورت گرفته شده و در برگزاری هفته پژوهش نیز این تغییرات قابل مشاهده است.

وی به روزرسانی مناسب پرتال پژوهش استان از سوی سازمانها را خواستار شد و خاطرنشان کرد: این پرتال بسیار مهم است و با مراجعه به آن می توان دانست حجم کار استان در این حوزه چقدر است. همچنین تا کارهای انجام شده در این پرتال ثبت نشود، نمی توان همپوشانی و تکراری بودن کارها را ارزیابی کرد همچنین هرکس خارج از استان بخواهد وضعیت پژوهش استان را ارزیابی کند به آن مراجعه می کند و نماد قدرت پژوهش استان در این پرتال نمود می یابد.



رئیس کارگروه تخصصی، پژوهشی، فناوری و نوآوری استان اضافه کرد: کارهای بزرگی در استان در حال انجام است که در رشد و پیشرفت استان بسیار موثرند. در سند چشم انداز کشور آمده است که ایران باید در منطقه جایگاهی ویژه به عنوان کشوری پیشرفته داشته باشد و این از طریق چنین کارهایی در سطح استانی ممکن است.



حجازی گفت: لازم است که سازمانها، دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی از تجهیزات یکدیگر مطلع شوند. گاهی پیش می آید که در سازمانی دستگاهی وجود دارد که استفاده نمی شود ولی در جایی دیگر مورد نیاز است. باید راهکاری برای اطلاع از تجهیزات دیگر سازمانها پیدا شود تا در صورت نیاز بتوان از امکانات یکدیگر استفاده کرد. این موضوع می تواند باعث صرفه جویی در هزینه ها شود.



استاندار خوزستان به تشکیل پنج کمیته زیر نظر معاونت برنامه ریزی استانداری به عنوان ستاد جهاد اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از این کمیته ها به حوزه آموزش و پژوهش مربوط می شود. هرچند تلاش شده در این کمیته ها بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود ولی حضور سایر سازمان ها در این حوزه نیز قطعا مهم است.



وی از نهادهای پژوهشی خواست مسائل مربوط به جهاد اقتصادی را به طرح های پژوهشی خود وارد کنند و افزود: طرح هایی مثل تلاش در بالا بردن بهره وری که یکی از مفاهیم اساسی در بحث جهاد اقتصادی است می تواند در پژوهش ها لحاظ شود همچنین یکی دیگر از این محورها نیز فرهنگ استفاده از منابع است. این محورها می تواند در موضوعات پژوهشی لحاظ شوند به خصوص اینکه ممکن است نمایشگاه هفته پژوهش در سال 90 با محوریت موضوع جهاد اقتصادی برگزار شود و می توان نتایج چنین طرح هایی را در آن جا به نمایش گذاشت.



حجازی از سازمانها خواست آمار پژوهشی خود را به منظور مقایسه شاخص های برنامه سوم و چهارم توسعه را به همراه کارهای بزرگی منجر به تغییرات و تحول بزرگی شده ارائه کنند و خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته استان اول کشور از نظر پژوهشی بودیم. در بخش های مختلف طرح های بزرگی به اجرا رسیده که بعضی از آنها بیشتر به چشم می آید. ارتباطات خوبی بین حوزه های مختلف تعریف شده و دانشگاه در خدمت صنعت و صنعت در خدمت توسعه است.



وی از اختصاص 17 میلیارد تومان از منابع مختلف وزارتخانه ها و دانشگاه ها برای امر پژوهش در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: پیش از این رویکرد کارهای پژوهشی به سمت دانشگاه های خارج از استان بود ولی در سه سال گذشته بالای 80 درصد تحقیقات به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان محول شده است. این رویکرد محققان استان را دلسرد شده بودند بر سر ذوق آورد و از سوی دیگر موجب ارتقای سطح تجهیزات آزمایشگاهی استان شد. هم اکنون 30 درصد بودجه تحقیقاتی صرف تجهیزات می شود.