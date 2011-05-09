زمان آموزش در مدارس خراسان رضوی ساماندهی می شود

طاهره عرفانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: در پایان سال مدارسی که در سطح استان ساماندهی زمان آموزشی در آنها اجرا شده مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی گفت: بررسی ویژگی های مدارس اسوه و پیگیری طرح ساماندهی زمان آموزش در مدارس ابتدایی از جمله مسائلی بود که هنوز مورد بحث و بررسی قرار دارد.

وی در ادامه بیان کرد: برای یافتن مزایا و معایب طرح ساماندهی زمان آموزش مدارس نظرات مدیران منتخب در خصوص ویژگی های مدارس اسوه و چگونگی تحقق این امر در سطح مدارس ابتدایی دریافت شده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در صورت موفقیت طرح نسبت به تعمیم و گسترش آن اقدام می شود.

وی در خصوص طرح ساماندهی زمان آموزش در مدارس ابتدایی گفت: نظر اکثر مدیران موافق بر تعطیلی روز پنجشنبه است، اما در رابطه با افزایش ساعت آموزشی دانش آموزان از 24 ساعت به 25 ساعت مواردی مطرح شده که باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

وی گفت: طرح مدارس هوشمند به تعداد محدود در بعضی از مدارس استان از ابتدای مهر ماه سال تحصیل91-90 اجرا می شود.