به گزارش خبرگزاری مهر، تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری باکو از 20 تا 25 اردیبهشت ماه سال جاری در جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود که تیم ملی دوچرخه‌سواری جوانان کشورمان به منظور حضور در این مسابقات، تهران را امروز دوشنبه به مقصد باکو ترک کرد.

پیام سعدی پور، امیرکلاهدوز، محمدرضا ایمانی، شهاب الدین جدید الاسلامی، سجاد جعفر نسب به عنوان ورزشکار به همراه "ادگار شمعونیان" مربی و موسی اربطی سرپرست راهی این تور بین‌المللی شده اند.

حضور رکابزنان جوان کشورمان در تورهای بین‌المللی می‌تواند به افزایش امتیازات تیم ایران در رده‌بندی تیم‌های آسیایی و کسب سهمیه المپیک لندن کمک بسزایی کند.