600 میلیارد ریال بودجه برای راههای روستایی در نظر گرفته شد

ابوطالب شفقت در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: برای احداث 237 کیلومتر راه روستایی در استان قرارداد امضا شده است که از این میزان، برخی راهها نقشه ندارد که باید تا هفته بعد تهیه شود.

وی تصریح کرد: برای راههای اصلی استان هم که اعتبار ملی دارد، اداره کل راه و ترابری باید پیگیری در جذب اعتبار و بودجه لازم را از طریق وزارت متبوعه خود داشته باشد.

این مسئول افزود: این استان هم در زیرساختهای عمرانی و هم در بخش اقتصادی عقب است و باید به طور جدی در آن فعالیت های اقتصادی، دنبال و به عمران شهری و روستایی توجه ویژه شود.

استاندار خراسان شمالی بر ساماندهی گلزار شهدای استان تأکید کرد و گفت: باید امسال به گونه ای در این حوزه کار شود که ساماندهی گلزار شهدا به درصد قابل قبولی برسد.

شفقت با اشاره به اینکه اجرای مصوبات سفر سوم هیئت دولت به خراسان شمالی از جمله برنامه های اولویت دار استان است، گفت: 150 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای اجرایی کردن این مصوبات سفر پیش بینی شده و بقیه اعتبارات که کشوری و ملی است، باید از سوی دستگاههای اجرایی مرتبط پیگیری شود.

این مسئول ارشد در استان خراسان شمالی اذعان کرد: در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای کاهش محرومیت در استانهای کمتر توسعه یافته تغییراتی در لایحه بودجه انجام شد که انتظار داریم با تحقق این موضوع، اعتبارات خراسان شمالی نسبت به سال قبل 50 درصد افزایش یافت.

وی گفت: اعتباراتی که از این بابت به استان اختصاص خواهد یافت، باید برای کم کردن فاصله محرومیتها در روستاها و شهرهای استان از جمله در بحث راه روستایی و تأمین آب روستاییان هزینه شود.

وی عنوان کرد: امسال در بخش عمران و آبادانی که جزو حوزه زیرساختهای عمومی استان است، باید تلاش بیشتری انجام شود و در همین ارتباط، 50 میلیارد ریال برای تأمین آب آشامیدنی روستایی و کشاورزی در نظر گرفته شده است.

وی درباره مسکن روستایی نیز اظهارکرد: باید برنامه ویژه و مشخصی برای روستاهای استان پی ریزی شود و تعداد روستاهای برخوردار از طرح هادی و روستاهایی که طرح هادی ندارد و میزان اعتبارات استانی و ملی هر یک به تفکیک تعیین شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به این که امسال 550 میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی و تجهیز مدارس استان اختصاص یافته است، عنوان کرد: از این مبلغ 130 میلیارد ریال را استانداری کمک کرده است.

وی تصریح کرد: به حول و قوه الهی باید کاری انجام داد که تا سه سال دیگر مشکلی به نام مدارس فرسوده و تخریبی درخراسان شمالی وجود نداشته باشد.

ابوطالب شفقت بر پیگیری جدی پیمانکاران اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بر انجام کارها تأکید کرد و گفت: به طور سرزده به روستاهای محل اجرای پروژه مدارس خواهم رفت و از دهیاریها در مورد روند اجرای آنها نظرخواهی می کنم.