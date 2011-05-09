وعده وزیر ارتباطات؛ افزایش 100برابری پهنای باند/ تجربه سرعت 8 مگابیتی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شبکه‌های باندپهن (پرسرعت) نه‌ تنها در توسعه اقتصادی بلکه در توسعه اجتماعی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و دسترسی کاربران به اینترنت باند پهن می تواند در تحقق جامعه الکترونیکی که شکل گسترده شهر، شهروند و دولت الکترونیکی موثر واقع شود.

با این حال دسترسی به اینترنت برای اغلب کاربران در ایران – طبق اعلام مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت حدود 25 میلیون نفر - تنها با اینترنت 64 کیلوبیتی ممکن است و در صورتی که کاربران بخواهند از اینترنت پرسرعت استفاده کنند در شرایطی که زیرساختهای آن فراهم باشد تنها مجاز به استفاده از اینترنت 128 کیلوبیتی خواهند بود و بسیار اندک هستند کاربرانی که از اینترنت پرسرعت با پهنای باند 512 کیلوبیت و یک مگابیت استفاده می کنند.

در همین حال هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت در دنیا 100 درصد و در کشور ما 66/32 درصد اعلام شده و ضریب نفوذ اینترنت باند پهن در دنیا 60 درصد است که در ایران این ضریب نفوذ 4/1 درصد گزارش شده و این نشان از جایگاه پایین ایران در دسترسی به فناوری اطلاعات و زیرساختهای لازم برای اجرای دولت الکترونیک در کشور دارد.

برغم افزایش ظرفیت اینترنت، این شرایط چند سالی است در کشور ثابت بوده و تغییری در آن مشاهده نمی شود با این وجود این بار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش 100 برابری پهنای باند اینترنت و تعریف پروژه ای جدید برای افزایش سرعت دسترسی کاربران با فیبرخانگی خبرداده است.

رضا تقی پور گفته است که به محض معرفی کنسرسیوم اجرای طرح افزایش ظرفیت پهنای باند، اقدامات عملیاتی این طرح در کمتر از 18 ماه ممکن خواهد بود. براین اساس کارشناسان معتقدند اگرچه افزایش 100 برابری ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور ما را به رتبه های نخست کشورهای دنیا در این زمینه نمی رساند اما این امر اگر در زمان اعلام شده – 18 ماه – محقق شود می تواند زمینه ساز بروز واقعی دولت الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه شود.

به گزارش مهر، با افزایش 100 برابری پهنای باند اینترنت قرار است دسترسی به اینترنت حداقل 8 مگابیت و حداکثر 20 مگابیت برثانیه برای یک کاربر خانگی ممکن شود و این در حالی است که هم اکنون سرعت دسترسی به اینترنت در کشوری مانند کره جنوبی که در جایگاه نخست کشورهای جهان از این حیث قراردارد برای کاربران خانگی 8 هزار برابر رقم فعلی اینترنت در ایران و حدود یک گیگابیت برثانیه – هزار مگابیت - است . درهمین حال در کشوری مانند فرانسه هم دسترسی هر کاربر خانگی به اینترنت با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه ممکن است و اغلب کشورها همه روزه در حال افزایش ظرفیت دسترسی به اینترنت با پهنای باند بالاتر برای کاربران خود هستند.

با این حال همچنان کارشناسان معتقدند که در صورت تحقق اینترنت 8 تا 20 مگابیتی برای کاربران ایرانی تحقق شهروند و دولت الکترونیک به راحتی امکان پذیر است و این امر می تواند جایگاه ایران را در توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات نسبت به دیگر کشورهای جهان بهبود بخشد.