برگزاری نخستین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، بازشناسی و فهم معماری و شهرسازی اسلامی ایران، نظریه پردازی و تبیین مفاهیم معماری و شهرسازی اسلامی و توسعه و تعمیق پژوهش های کاربردی از اهداف اصلی این همایش ملی است.

ماهیت و هویت معماری و شهرسازی اسلامی، اندیشه ها و نظریه ها در حوزه شهر و معماری ایرانی- اسلامی شامل پدیدار شناسی و نشانه شناسی و نیز مکاتب شهرسازی و معماری در تمدن ایرانی- اسلامی از جمله محورهای اصلی مقالات این همایش است.

"علی اکبر ولایتی" مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل و "مهدی چمران" رئیس شورای اسلامی شهر تهران از میهمانان ویژه همایش دو روزه معماری و شهرسازی اسلامی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز هستند.

بر اساس اعلام دبیرخانه علمی همایش مزبور تاکنون تعداد 300 عنوان مقاله به این دبیرخانه ارسال شده و قرار است از مجموع مقالات مذکور 70 اثر برگزیده در جریان برگزاری همایش ارائه شود.