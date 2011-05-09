افزایش 30درصدی سرانه دانشجویی/ اولویتهای اسکان دانشجویان در خوابگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرحناز ترکستانی امروز دوشنبه در نشست خبری مدیران حوزه دانشجویی و فرهنگی افزود: سرانه دانشجویی و فرهنگی در سال 89، افزایش دو برابری داشته است.

وی گفت: مهمترین برنامه سال 90 ارزیابی و نظارت بر حوزه دانشجویی و فرهنگی کلیه دانشگاههای علوم پزشکی است که بر اساس شاخصهای تدوین شده انجام می گیرد.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: نظارت و ارزیابی با 5 گروه تدوین شده، اجرایی می شود و بر اساس برنامه پنجم توسعه کار پایش نظارتی از خردادماه آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه احتمالاً مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت به اداره کل ارتقا می یابد، گفت: بر اساس برنامه توسعه منشور فرهنگ قرآنی این مرکز به اداره کل ارتقا می یابد.

ترکستانی با تاکید بر "تذهیب، علم و ورزش" به عنوان سیاست اصلی برنامه های فرهنگی و ورزشی وزارت بهداشت در حوزه دانشجویی گفت: علاوه بر برگزاری هفته خوابگاهها در هفته پایانی اردیبهشت ماه، جشنواره قرآنی دانشجویان علوم پزشکی نیز در روزهای 27 تا 29 اردیبهشت ماه در کاشان برگزار می شود.

وی درباره میزان پوشش متقاضیان خوابگاهی در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: در بخش دختران 100 درصد متقاضیان خوابگاهی پوشش داده شده اند اما این پوشش خوابگاهی به قیمت تراکم و افزایش ظرفیت خوابگاهها صورت گرفته است و متاسفانه اکنون تراکم خوابگاهها زیاد است.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ساخت خوابگاه از جمله مصوبات سفرهای استانی است امید داریم که در هفته خوابگاهها با افتتاح خوابگاهها و ایجاد ظرفیت برای دانشگاهها، تراکم جمعیت در اتاق ها را کاهش دهیم.

وی درباره میزان مشارکت مجمع خیرین سلامت در ساخت خوابگاه در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: خیرین حوزه سلامت بیشتر در بخش بیمارستانها و مراکز درمانی فعالیت می کنند و ما در هفته خوابگاهها نیز سعی می کنیم که توجه آنها را به این حوزه جلب کنیم تا مشکلات دانشجویان کاهش یابد.

ترکستانی در پاسخ به مشکل کمبود خوابگاه برای جمعی از دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: دانشگاهها در مقطع دکتری تخصصی اعلام کرده اند که خوابگاه نمی دهند اما با این وجود این دانشجویان برای خوابگاه خود مشکل داشتند که دانشگاه سعی کرده با ارائه یک خوابگاه خودگران مشکل آنها را تا حدی حل کند. این دانشجویان تقاضای امکانات بیشتر رفاهی کرده اند که امکان ارائه امکانات رفاهی در خوابگاه خودگردان وجود ندارد.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، افزود: حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی با توجه به کمبود امکانات برای ارائه آنها به دانشجویان، اولویت بندی انجام می دهد که بر اساس این اولویت بندی دانشجویان دختر مجرد، دانشجویان پسر مجرد، دانشجویان متاهل در مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکتری حرفه ای تحت پوشش خوابگاهی قرار می گیرند. دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) در اولویت آخر برای پوشش خوابگاهی هستند چرا که این دانشجویان کمک هزینه از دانشگاه دریافت می کنند.