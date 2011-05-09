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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

غرب از تمامی ظرفیتها برای ضربه به اسلام استفاده می کند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کشورهای غربی از تمامی امکانات روز دنیا برای ضربه به اسلام و نظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، یزدان جلالی بر ضرورت بهره گیری از امکانات و تکنولوژی روز برای رسیدن به اهداف نظام و انقلاب تأکید و تصریح کرد: با توجه به فضای سایبری و تکنولوژی روز که غرب در راستای ضربه زدن به نظام اسلامی از آن بهره می برد، ما نیز باید خود را به این امکانات تجهیز کرده و به مقابله با آن بپردازیم.

وی برقراری ارتباط را از مهمترین نیازهای اولیه بشر دانست و افزود: برقراری ارتباط از همان ابتدا برای بشر یک مسئله بسیار مهم و حیاتی به شمار می رفته و بسیاری از نیازهای خود را از طریق برقراری ارتباط با افراد و محیط خود برآورده می کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری به وجود وسایل ارتباطی بسیار گسترده و متنوعی در اختیار بشر اشاره و تأکید کرد: لازم است از جدید ترین و بهترین وسایل ارتباط جمعی برای رشد و پیشرفت کشور بهره گرفت و فرهنگ استفاده مناسب از آن را در جامعه ترویج کرد.

کد مطلب 1307726

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