غرب از تمامی ظرفیتها برای ضربه به اسلام استفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، یزدان جلالی بر ضرورت بهره گیری از امکانات و تکنولوژی روز برای رسیدن به اهداف نظام و انقلاب تأکید و تصریح کرد: با توجه به فضای سایبری و تکنولوژی روز که غرب در راستای ضربه زدن به نظام اسلامی از آن بهره می برد، ما نیز باید خود را به این امکانات تجهیز کرده و به مقابله با آن بپردازیم.

وی برقراری ارتباط را از مهمترین نیازهای اولیه بشر دانست و افزود: برقراری ارتباط از همان ابتدا برای بشر یک مسئله بسیار مهم و حیاتی به شمار می رفته و بسیاری از نیازهای خود را از طریق برقراری ارتباط با افراد و محیط خود برآورده می کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری به وجود وسایل ارتباطی بسیار گسترده و متنوعی در اختیار بشر اشاره و تأکید کرد: لازم است از جدید ترین و بهترین وسایل ارتباط جمعی برای رشد و پیشرفت کشور بهره گرفت و فرهنگ استفاده مناسب از آن را در جامعه ترویج کرد.