برپایی نمایشگاه کتب تخصصی معماری و شهرسازی در تبریز

دکتر باقری رئیس دانشکده معماری و دبیر علمی همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی در گفتگو با ستاد خبری این همایش گفت: بازشناسی ؛فهم معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی وپرداختن به نظریات وتبین مفاهیم معماری وهمچنین ماهیت وهویت معماری وشهرسازی از جمله اهداف برگزاری این همایش می باشد .

وی در ادامه افزود: در حاشیه برگزاری این همایش نمایشگاه کتب تخصصی معماری و شهرسازی برپا گردیده است.

باقری با اشاره به مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش اعلام کرد: از 300 مقاله ارسالی با نظر اساتید 70 آثار انتخاب گردیده که در بخش ارائه مقالات در این همایش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به مدعوین ویژه این همایش که برای افتتاحیه جناب آقای دکتر ولایتی و برای اختتامیه جناب آقای مهندس چمران هستند افزود:علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به این سایت www.tabrizau- conference.ir مراجعه نمایند و از ریز برنامه های دو روزه این همایش مطلع گردند.

رونمایی از سه جلد کتاب تهیه شده از مقالات ارسالی به همایش ملی معماری و شهرسازی

در همایش ملی معماری وشهرسازی ایرانی اسلامی 21 و 22 اردیبهشت با حضور مهندسین واندیشمندان عرصه معماری وشهرسازی در دانشکده هنر اسلامی تبریز برگزار می گردد از کتاب مقالات ارسالی رونمایی می شود.

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشور درباره اهداف برگزاری این همایش گفت: بازشناسی ؛فهم معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی وپرداختن به نظریات وتبین مفاهیم معماری وهمچنین ماهیت وهویت معماری وشهرسازی از جمله اهداف برگزاری این همایش می باشد .

سردار سعید فرجیان زاده با اشاره به برنامه های جنبی این همایش افزود: میهمان ویژه برنامه جناب آقای دکتر ولایتی که به حق در زمینه تاریخ و هنر اسلامی و ایرانی از صاحب نظران می باشند و جناب آقای مهندس چمران رئیس شورای شهر تهران دعوت ما را پذیرفته اند.

وی در ادامه تصریح کرد: تا کنون 300 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال گردیده است که 70 اثر آنها برگزیده ودر این همایش دو روزه مورد تحلیل وبررسی قرار خواهد گرفت .آثار عزیزان برگذیده در دو جلد کتاب آماده شده است که در این همایش رونمایی می شود و کل آثار رسیده نیز بصورت خلاصه در کتاب دیگری انشار یافته است.

گفتنی است این همایش ملی با مشارکت دانشگاه هنر اسلامی تبریز، پژوهشکده عمران و معماری وشهرسازی سازمان بسیج مهندسین و 21 و22 اردیبهشت در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار خواهد شد.