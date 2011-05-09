فرش ایرانی، تصویری زمینی از جهان بالاست

رستم نظری در حاشیه تولید فیلم مستند«باغ مینوی فردوس» در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اشاره به مضمون فیلم «باغ مینوی فردوس» گفت: باغ و تجلی آن در قالی ایرانی جلوه هایی از جهان فرح بخش و سرشار از زندگی است و در نگارش فیلمنامه این فیلم سعی شده تجلی تصویر مثالی باغ و بهشت در طراحی فرش ایرانی تبیین شود.
نظری، فرش را دارای پیوند معنایی ناگسستنی با عرش دانست و گفت: فرش باغ زیبایی است که گل های معنوی آن همیشه شاد و باطراوتند و غنچه محتوایش در طول سالیان پوسیده نمی شود.
نظری، توضیح داد: طرح قالی های ایرانی از باورها و اعتقادات ایرانیان الهام گرفته شده است و بررسی فرش های ایرانی، منشأ اندیشه ها و نظام باورها و اساطیر ایرانی را روشن می کند.
وی با اشاره به اینکه باغ موضوع غالب اکثر قالی های ایرانی است، گفت: بسیاری از آیات قرآن و احادیث و روایات در خصوص "جنت" در فرش ایرانی تبلور یافته و با نگاه کارشناسانه می توان شاهد ذوق هنری بالا و عمق مفاهیم متافیزیکی در فرش ایرانی شد.
عضو باشگاه فیلمسازان دینی «رویش» در ادامه گفت: تولید فیلم هایی از این دست که دین را به عنوان برنامه ای عمیق و ریشه دار در زندگی مطرح می کنند، می تواند گامی استوار در جهت تثبیت ژانر دینی در سینما باشند.
کارگردان «باغ مینوی فردوس»، موزه فرش ایران، باغات منطقه آذربایجان، موزه آذربایجان، کارگاه های رنگرزی و قالیبافی و بازار تبریز را از جمله مکانهای فیلمبرداری این فیلم عنوان کرد.
رستم نظری عوامل فیلم مستند باغ مینوی فردوس را به شرح زیر اعلام کرد:
مدیر تصویربرداری: فیروز باقرنژاد، مسئول جلوه های حرکتی: مهدی-میمندی، مشاور کارگردان: سعادتعلی سعیدپور، نویسنده گفتار متن: سعید-اقدمی، مشاور پژوهش: جواد پور نامی، دستیار اول کارگردان و برنامه-ریز: علی رضایی و ناظر کیفی: محمدپور عبداله فرشبافی.
کار تولید «باغ مینوی فردوس» به تهیه کنندگی حوزه هنری آذربایجان شرقی و در مدت زمان تقریبی 30 دقیقه از اوایل بهار سال 90 آغاز شده و احتمال می رود کار تصویربرداری و تدوین تا پایان خرداد ماه به اتمام برسد.
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