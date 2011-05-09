سرمایه گذاری در حوزه گردشگری راهکار موثر رفع بیکاری است

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری با وجود داشتن منابع فراوان طبیعی و گردشگری، در حوزه اشتغال کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: اگر در کنار توسعه فضای فیزیکی و تفریحی بسیاری از مناطق نمونه گردشگری، به موضوع ایجاد فرصتهای شغلی نیز توجه می شد، جمعیت بیکار چهارمحال و بختیاری سریعتر به استاندارد های جهانی از نظر میزان اشتغال نزدیک می شد .

وی چهارمحال و بختیاری را استان زرخیز کشور دانست و افزود: حدود سه هزار و 300 کیلومتر ساحل در این استان وجود دارد که فرصتهای شغلی وابسته به آن چندان مورد توجه نبوده و این در حالیست که منطقه ساحلی دریای شمال از بندر ترکمن تا بندر آستارا تنها حدود هزار و 800 کیلومتر گستردگی دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری به تردد بالای مسافر درمحورهای ارتباطی استان اشاره و تصریح کرد: در مسیر ایذه تا لردگان روزانه به طور میانگین 25 هزار خودرو تردد دارد که فرصت مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم فراهم شده است.

وی تصریح کرد: اگر بتوان به نحو مطلوب از فرصتهای گردشگری و خدماتی چهارمحال و بختیاری استفاده کرد این استان به یکی از استانهای مهاجر پذیر تبدیل می شود.