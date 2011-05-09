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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

صلصالی:

کاری به نتایج گذشته نداریم/ مقابل الشباب با قدرت به میدان می‌رویم

کاری به نتایج گذشته نداریم/ مقابل الشباب با قدرت به میدان می‌رویم

اصفهان - خبرگزاری مهر: کاپیتان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: کار به نتایج خود در مسابقات گذشته و صعود به دور بعد مسابقات لیگ قهرمانان نداریم و با قدرت به مصاف الشباب می‌رویم.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد صلصالی ظهر دوشنبه در کنفرانس خبری پیش از بازی خود مقابل الشباب عربستان با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: بسیاری فکر می‌کنند با توجه به اینکه تیم ما از قبل به دور بعد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده، در حال حاضر شرایط آسانی در پیش دارد و بی‌‌انگیزه به میدان می‌رود اما من بر این باور نیستم.

وی ادامه داد: فردا با تمام قدرت خود به میدان می‌رویم و از هیچ تلاشی برای پیروزی در این بازی و کسب 3 امتیاز فروگذار نمی‌کنیم زیرا به نظر من این بازی اصلا تشریفاتی نیست.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه بازی جوانمردانه در دستور کار بازیکنان ماست، تصریح کرد: ذوب‌آهن می‌خواهد در مسابقه فردا شایستگی‌های خود را به اثبات برساند بنابراین برای کسب 3 امتیاز به میدان خواهد رفت.

وی افزود: امیدوارم از بین تیم‌های الامارات و الشباب هر تیمی که شایسته‌تر است با ذوب‌آهن به دور بعد مسابقات لیگ قهرمانان صعود کند.

　

کد مطلب 1307740

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