به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد صلصالی ظهر دوشنبه در کنفرانس خبری پیش از بازی خود مقابل الشباب عربستان با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: بسیاری فکر می‌کنند با توجه به اینکه تیم ما از قبل به دور بعد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده، در حال حاضر شرایط آسانی در پیش دارد و بی‌‌انگیزه به میدان می‌رود اما من بر این باور نیستم.

وی ادامه داد: فردا با تمام قدرت خود به میدان می‌رویم و از هیچ تلاشی برای پیروزی در این بازی و کسب 3 امتیاز فروگذار نمی‌کنیم زیرا به نظر من این بازی اصلا تشریفاتی نیست.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه بازی جوانمردانه در دستور کار بازیکنان ماست، تصریح کرد: ذوب‌آهن می‌خواهد در مسابقه فردا شایستگی‌های خود را به اثبات برساند بنابراین برای کسب 3 امتیاز به میدان خواهد رفت.

وی افزود: امیدوارم از بین تیم‌های الامارات و الشباب هر تیمی که شایسته‌تر است با ذوب‌آهن به دور بعد مسابقات لیگ قهرمانان صعود کند.