11 هزار نفر به حرم امام اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، علی اصغر عنابستانی در ستاد ارتحال امام خمینی (ره) سهمیه سال گذشته چهارمحال و بختیاری برای اعزام به حرم مطهر امام خمینی (ره) را 9 هزار نفر اعلام و تأکید کرد: پارسال 11 هزار و 400 نفر به مرقد معمار کبیر انقلاب اسلامی اعزام شدند.

وی انجام برنامه ریزیهای دقیق و منسجم برای اعزام مردم چهارمحال و بختیاری در سال جاری به حرم مطهر امام خمینی (ره) را ضروری برشمرد و افزود: در سال جاری از هر روستای بالای 100 خانوار جمعیت، از هر اتحادیه و از هر منطقه آموزش و پرورش و غیره حداقل یک اتوبوس اعزام می شود.

استاندار چهار محال و بختیاری اعزام جوانان و افرادی که تاکنون به حرم مطهر امام خمینی (ره) اعزام نشده اند را دارای اولویت دانست و تصریح کرد: امسال در هر اتوبوس اعزامی به مرقد معمار کبیر انقلاب اسلامی یک روحانی حضور دارد.

