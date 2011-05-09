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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

از چهارمحال و بختیاری/

11 هزار نفر به حرم امام اعزام می شوند

11 هزار نفر به حرم امام اعزام می شوند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهار محال و بختیاری گفت: امسال همزمان با سال روز رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران 10 هزار و 900 نفر از مردم استان به حرم مطهر امام خمینی(ره)اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، علی اصغر عنابستانی در ستاد ارتحال امام خمینی (ره) سهمیه سال گذشته چهارمحال و بختیاری برای اعزام به حرم مطهر امام خمینی (ره) را 9 هزار نفر اعلام و تأکید کرد: پارسال 11 هزار و 400 نفر به مرقد معمار کبیر انقلاب اسلامی اعزام شدند.

وی انجام برنامه ریزیهای دقیق و منسجم برای اعزام مردم چهارمحال و بختیاری در سال جاری به حرم مطهر امام خمینی (ره) را ضروری برشمرد و افزود: در سال جاری از هر روستای بالای 100 خانوار جمعیت، از هر اتحادیه و از هر منطقه آموزش و پرورش و غیره حداقل یک اتوبوس اعزام می شود.

استاندار چهار محال و بختیاری اعزام جوانان و افرادی که تاکنون به حرم مطهر امام خمینی (ره) اعزام نشده اند را دارای اولویت دانست و تصریح کرد: امسال در هر اتوبوس اعزامی به مرقد معمار کبیر انقلاب اسلامی یک روحانی حضور دارد.
 

کد مطلب 1307744

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