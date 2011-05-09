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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

همایش بررسی سیر تحول معماری در ایران در دامغان آغاز شد

همایش بررسی سیر تحول معماری در ایران در دامغان آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: همایش بررسی سیر تحول معماری ایران با حضور استادان برجسته معماری کشور، دانشجویان، هنرمندان و علاقمندان به معماری در دامغان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، حمید یزدانی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه این همایش به خبرنگاران در دامغان گفت: صاحب نظران در این همایش در رابطه با سیر تحول معماری در ایران با نگاهی به معماری دامغان به بحث و تبادل نظر می پردازند.

وی افزود: این همایش در آستانه هفته میراث فرهنگی و با مشارکت انجمن فرزانگان کویر، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان و اداره میراث فرهنگی شهرستان دامغان و انجمن معماری دانشگاه آزاد دامغان برگزار شده است.

یزدانی گفت: غلامرضا نعیما، محمد منصور فلامکی و حمید رضائیان یزدی از جمله سخنرانان این همایش هستند که در رابطه با سیر تحول تاریخ معماری ایران و ... سخنرانی می کنند.

کد مطلب 1307745

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