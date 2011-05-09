همایش بررسی سیر تحول معماری در ایران در دامغان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، حمید یزدانی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه این همایش به خبرنگاران در دامغان گفت: صاحب نظران در این همایش در رابطه با سیر تحول معماری در ایران با نگاهی به معماری دامغان به بحث و تبادل نظر می پردازند.

وی افزود: این همایش در آستانه هفته میراث فرهنگی و با مشارکت انجمن فرزانگان کویر، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان و اداره میراث فرهنگی شهرستان دامغان و انجمن معماری دانشگاه آزاد دامغان برگزار شده است.

یزدانی گفت: غلامرضا نعیما، محمد منصور فلامکی و حمید رضائیان یزدی از جمله سخنرانان این همایش هستند که در رابطه با سیر تحول تاریخ معماری ایران و ... سخنرانی می کنند.