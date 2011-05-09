کاسپین قزوین را نباید تیمی ضعیف قلمداد کنیم

محسن پروازی در حاشیه آخرین تمرین تیم بسکتبال راه و ترابری قم پیش از دیدار امروز با کاسپین قزوین در مرحله رده بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در مورد وضعیت تیم راه و ترابری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: تیم ما نسبت به گذشته هماهنگی خوبی دارد و با برد‌ی هم که در مسابقه رفت کسب کردیم، از روند تیمی‌‌ بهترین برخورداریم.



وی در خصوص دیدار امروز با تیم بسکتبال کاسپین قزوین تصریح کرد: کاسپین قزوین تیم جوان، دونده‌ و از مربی خوبی هم برخوردار است و رسیدن آنها به این مرحله نشانه خوب بودن آنهاست بنابراین نباید آنها را حتی با وجود باختشان به ما در دیدار رفت، تیمی دست و پا بسته قلمداد کنیم.



اگر تمرکز نداشته باشیم به مشکل برمی‌خوریم



جوان ترین بازیکن تیم بسکتبال راه و ترابری قم تأکید کرد: بازی‌های مرحله رده بندی مسابقات لیگ برتر بسکتبال نیز همانند دیدارهای یک چهارم و نیمه نهایی حساسیت خاص خود را دارد و اگر تمرکز نداشته باشیم به مشکل می‌خوریم، بنابراین نباید در این دیدار غافلگیر شده و باید با قدرت به میدان برویم.



پروازی خاطرنشان کرد: میزبانی در این مسابقه که امروز قطعا در حضور پرشور تماشاگران و علاقمندان به بسکتبال در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار می شود، شرایط را به سود ما رقم زده است و با این وجود امید زیادی برای رسیدن به مرحله بعد داریم.



هرگز از نیمکت‌نشینی در تیم راه و ترابری ناراحت نیستم



وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر جوانترین بازیکن تیم بسکتبال راه و ترابری هستم و تلاش می کنم از بزرگان تیم چیزهای جدیدی یاد بگیرم، تصریح کرد: هرگز از نیمکت‌نشینی در تیم راه و ترابری ناراحت نیستم و در عوض خوشحالم که کادر فنی در بازی های بزرگی همچون دیدار با مهرام، ذوب آهن و پتروشیمی به من میدان داده است.



بازیکن تیم بسکتبال راه و ترابری قم با بیان اینکه هر زمان کادر فنی تیم صلاح بداند و بخواهد‌، آماده‌ام که به تیم راه و ترابری خدمت کنم، اظهار داشت: بازی‌های بسیار حساسی در ادامه لیگ برتر بسکتبال داریم و امیدوارم با خاطره ای خوش لیگ امسال را به پایان برسانیم.



راه و ترابری برای تداوم موفقیت‌های خود تشنه پیروزی است



وی عنوان داشت: نگران بازی امروز نیستیم زیرا تیم بسیار خوب و هماهنگی داریم که برای ادامه موفقیت هایش در لیگ برتر این فصل تشنه پیروزی است، بنابراین یقین بدانید که در دیدار برگشت با کاسپین قزوین همانند مسابقه رفت در خانه حریف پیروزی از آن ما خواهد بود.



گفتنی است: تیم بسکتبال راه و ترابری قم بعد از کسب پیروزی 72 بر 64 در دیدار رفت مرحله رده بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور برابر کاسپین قزوین، از ساعت 17 امروز دوشنبه در مسابقه برگشت میزبان حریف قزوینی خود است تا بخت صعود به مرحله بعد را افزایش دهد.



