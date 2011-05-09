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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

امیر پوریا "مردی برای تمام فصول" را نقد می‌کند

امیر پوریا "مردی برای تمام فصول" را نقد می‌کند

فیلم "مردی برای تمام فصول" ساخته فرد زینه‌مان در اولین نشست "سینما و اقتباس" در فرهنگسرای ملل پس از نمایش توسط امیر پوریا نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مردی برای تمام فصول" از نمایشنامه‌ای از رابرت بولت اقتباس شده و روایتی است که در سال 1528می‌گذرد و سرنوشت هنری هشتم پادشاه انگلستان است که در تقابل با پاپ خواهان درخواستی است که دین و کلیسا به او اجازه چنین عملی را نمی‌دهد و سر توماس مور در مقام صدراعظمی با اعتقاد راسخ به عقاید دینی خود جانش را از دست می‌دهد.

فیلم محصول سال 1966انگلستان است و پل اسکافیلد، رابرت شا، وندی هیلر، لیومکرن و اورسن ولز از بازیگران فیلم هستند. "مردی برای تمام فصول" از بهترین فیلم‌های زینه‌مان، بر مبنای نمایش نامه تحسین شده رابرت بولت است. بازسازی و اقتباس او از زمان و مکان ستودنی است و زیبایی بصری فیلم هرگز بر مقاصد دراماتیک سایه نمی‌افکند.

رابرت بولت در 1954نمایش نامه "مردی برای تمام فصول"را برای رادیو بی بی سی نوشت و پس از موفقیتش، آن را برای اجرای صحنه‌ای بازنویسی کرد که نخستین بار در 1960اجرا شد. فیلم شش اسکار از جمله جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد.

دراین نشست امیر پوریا، منتقد و نویسنده سینما نقد و بررسی این فیلم را به عهده دارد و امیرحسین بابایی، مجری جلسه است. این نشست‌ها سه‌شنبه‌های هر هفته در فرهنگسرای ملل با همکاری انجمن منتقدان سینمای ایران برگزار می‌شود و نویسندگان و کارشناسان ادبی و صدا پیشگان و مترجمان برخی از فیلم‌ها نیز در جلسات حضور می‌یابند.

نقد فیلم "مردی برای تمام فصول" سه شنبه 20 اردیبهشت ماه ساعت 17 برگزار می‌شود.

کد مطلب 1307760

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