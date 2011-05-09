شهرداری شهرکرد 50 میلیارد ریال مازاد تحقق بودجه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، اردشیر نوریان بودجه سال جاری شهرداری شهرکرد را 623 میلیارد و 105 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: از مجموع درآمدهای سال جاری شهرداری مبلغ 479 میلیارد ریال به بخش عمرانی و 143 میلیارد ریال به بخش جاری اختصاص یافته است.

وی با اشاره به تخصیص 77 درصدی بودجه سال جاری شهرکرد به بخش عمرانی، افزود: 33 درصد باقیمانده بودجه نیز به امور جاری اختصاص یافت.

شهرداری شهرکرد تولید ثروت، افزایش درآمد سرانه و جذب سرمایه های بیرون از استان را شرط توسعه شهرکرد عنوان کرد و افزود: برای توسعه و پیشرفت باید بنیانهای آن را در شهر فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه افزایش نشاط و شادابی در میان شهروندان از برنامه های سال جاری این دستگاه است گفت: احداث بوستان بانوان شهرکرد با اعتبار 20 میلیارد ریال در راستای گسترش فضای شور و نشاط و شادابی در بانوان اجرا شده است.

نوریان با اشاره به نقش مدیریت در امنیت شهری نیز تصریح کرد: رضایت مردم پایه امنیت نظام است و تلاش می کنیم برای گسترش امنیت پایدار، رضایت شهروندان را بیش از پیش فراهم کنیم.