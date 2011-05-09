باشگاه فیلم تهران برگزیدگانش را معرفی و تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دویستمین برنامه باشگاه فیلم تهران شامگاه یکشنبه 18 اردیبهشت ماه با حضور علیرضا سجادپور مدیر کل نظارت و ارزشیابی سینما، شفیع آقامحمدیان، منوچهر محمدی، همایون اسعدیان، محمد آفریده، محمد شیروانی، رضا درستکار، رهبر قنبری، وحید موساییان، شهرام مکری و هومن سیدی در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، سید جواد یحیوی ضمن تبریک برگزاری دویستمین برنامه باشگاه فیلم تهران گفت: حدود پنج سال پیش نمایش فیلم‌های خارجی باشگاه فیلم تهران به مدیریت آقای اردلان به صورت پراکنده برگزار می‌شد اما در دوره‌ای که آقای سجادپور به یاری بعضی دوستان مانند سید زکریا هاشمی به تأسیس باشگاه فیلم تهران مبادرت ورزیدند برنامه هفتگی منظمی با پخش نمایش فیلم‌های ایرانی برگزار شد.

علیرضا سجادپور مدیرکل نظارت و ارزشیابی سینما و رئیس سابق فرهنگسرای ارسباران ضمن ابراز خشنودی از حضور در چنین جمعی بیان داشت: بنده تعلق خاصی به این فرهنگسرا و این باشگاه دارم که برای من بسیار خاطره‌انگیز است چرا که در این فضا اکسیژن همراه هنر (هر هفت هنر) تنفس می‌شود و فقط کسانی که قدری از فضای هنری دور و به فضای مدیریت و اجرایی وارد می‌شود می‌توانند قدر این فضای هنری را بدانند.

وی در ادامه افزود: از دیدن عدد 200 بر روی این صفحه نمایش بسیار خوشحالم و امیدوارم عمر این باشگاه فیلم مانند نوح به هزار سال برسد. در ادامه برنامه از مدیریت سابق فرهنگسرای ارسباران علیرضا سجادپور تقدیر به عمل آمد. از بین تهیه‌کنندگان همراه با باشگاه فیلم از افرادی چون علیرضا سبط ‌احمدی، محمد احمدی، جمال ساداتیان نام برده و از منوچهر محمدی تقدیرشد.

در بین فیلم‌های کوتاه از افرادی چون علیرضا امینی، غلامرضا رمضانی، مهوش شیخ‌الاسلامی هر کدام با سه فیلم نام برده شد، وحید موساییان با چهار فیلم و رهبر قنبری با چهار فیلم مورد تقدیر قرار گرفتند. در ادامه مراسم تجلیل از منتقدان برتر انجام شد که اسامی این افراد عبارت بودند از: شادمهر راستین، علی معلم، رضا درستکار، جواد طوسی و علی علایی.

در ادامه برنامه در بخش فیلم کوتاه "طوفان سنجاقک" شهرام مکری، "وسایل شخصی من جابجا شده" هومن سیدی به عنوان بهترین فیلم‌های کوتاه انتخاب شده و مورد تقدیر قرار گرفتند. در بخش فیلم مستند فیلم "تهران انار ندارد" ساخته مسعود بخشی و "دستور آشپزی" به کارگردانی ممد شیروانی انتخاب شدند.

بهترین کارگردانی فیلم به فیلم سینمایی "طلا و مس" همایون اسعدیان تعلق گرفت. در این مراسم از خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس سعید مهرپور، مسعود داودی مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز روزنامه سینمایی بانی فیلم، مسعود نجفی خبرنگار سینمایی خبرگزاری ایسنا، علی زادمهر خبرنگار سینمایی خبرگزاری ایلنا به دلیل پوشش خبری مداوم و مطلوب برنامه‌های باشگاه فیلم تهران با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

در ادامه پس از نمایش فیلم "برف روی شیروانی داغ " محمد هادی کریمی در مورد چگونگی شکل‌گیری فیلمنامه این کار، گفت: این فیلم را می‌توان از زوایای مختلف نگاه کرد اما عمده چیزی که من می‌خواستم در این فیلم بگویم یک جور تقابل بین میراث ‌داران و میراث‌خواران بود و پرداختن به این موضوع که آدم‌های فیلم من از طبقه متوسط هستند.

طرح این کار را در سال 1382 نوشتم اما از خود سانسوری و ممیزی می‌ترسیدم به همین دلیل یک مقدار صبر کردم و از کارکردن پرهیز کردم تا این که 9 سال بعد شرایطی پیش آمد تا این کار را بسازم و احساس کردم با ساخت این کار از تمام دغدغه‌های این سال‌ها خلاص شدم.

کریمی ادامه داد: خوشحالم که خودسانسوری نکردم و تهیه‌کننده در این وسط نقش مهمی ایفا کرد با این که در بخش خصوصی بود اما من را برای ساخت این کار حمایت کرد و دوستان جلوی و پشت دوربین در شکل گیری این کار به من خیلی کمک کردند. در پایان مرتضی ظفرزاده مدیر فرهنگی هنری منطقه 3و فرهنگ سرای ارسباران از علیرضا سجاد پور به عنوان مدیر اسبق این فرهنگسرا تقدیر کرد.