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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

در سال گذشته/

پنج هزار گاو شیری در بوشهر لقاح مصنوعی شدند

پنج هزار گاو شیری در بوشهر لقاح مصنوعی شدند

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در سال گذشته پنج هزار رأس گاو شیری در این استان لقاح مصنوعی شدند.

حمیدرضا جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه اصلاح نژاد به وسیله لقاح مصنوعی از 30 سال پیش در استان رواج یافته است، افزود: افزود تولید شیر در اثر استفاده از این روش سه برابر روشهای معمول و تولید گوشت هم دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی اظهارداشت: هم اکنون بیش از 70 درصد گاوداران استان برای اصلاح نژاد دام هایشان از روش لقاح مصنوعی استفاده می کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر پیش بینی کرد که با استفاده از این روش تولید شیر استان به 65 هزار تن و گوشت قرمز به 15 هزار و 500 تن افزایش یابد.

کد مطلب 1307767

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