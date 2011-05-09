نقشه جامع علمی کشور توسط رئیس جمهور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی گفت: به زودی اولین جلسه ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور با حضور وزرای علوم، بهداشت، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر اعضا برگزار می‌شود تا تصمیمات لازم برای اجرایی شدن بخش‌هایی از نقشه جامع علمی کشور در سال 90 اتخاذ شود.

23 مرداد ماه 85 مقام معظم رهبری در دیدار رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تأکید کردند نقشه جامع علمی مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمان‌بندی و با راهبردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم.

پس از آن شورایعالی انقلاب فرهنگی در دستور کار متعدد در سالهای 85 تا 89 مسیر تصویب نقشه را طی کرد. در سال 86 جرقه اولیه اولویت بندی کاری برای تهیه نقشه زده شد. در سال 87 گزارش اولیه نقشه جامع علمی کشور در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد و در سال 88 صاحبنظران انتقاداتی نسبت به نقشه و نیاز به بازنگری نقشه جامع علمی کشور را مطرح کردند.

در ابتدای سال 89 این نکته مطرح شد که متن سند نهایی نقشه جامع علمی کشور منبعث از مطالعات وسیع و گسترده و برخوردار از سه لایه اصلی، تفصیلی و پشتیبان است و به زودی با تصویب نهایی برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ می شود.

در ماههای اردیبهشت تا دی ماه سال 89 مراحل کلی، راهبردهای اساسی و کلان به تصویب می رسند و به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی 51 هزار صفحه اسناد پشتیبان عقبه نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است.

مخبر دزفولی همان زمان از مشارکت بیش از 2 هزار استاد دانشگاه و حوزه و صاحب نظر اندیشمند خبر داده بود و یادآور شده بود: 800 مرکز علمی تحقیقاتی، برگزاری 6 هزار ساعت نفر جلسه، انجام 300 هزار نفر ساعت کار کارشناسی، برگزاری 61 جلسه برای تدوین و تصویب نقشه جامع علمی کشور از جمله فعالیت ها برای تهیه نقشه بوده است.

همچنین در این میان به گفته دکتر کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور 224 اقدام ملی مهم دارد که در 14 سالی که تا افق 1404 باقیمانده است باید هر سال تعدادی از اقدامات با برنامه ریزی به اجرا برسد.