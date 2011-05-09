هفت هزار خانوار عشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند

عیسی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: لازم است مردم روستاها و عشایر استان با واریز کردن حق بیمه، خود را بیمه صندوق اجتماعی کنند و از مزایای ارزنده آن بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: مبلغ پرداختی برای بیمه ماهیانه پنج هزار و 500 تومان تا 13هزار تومان است که با توجه به سطح درآمد، خود روستائیان و یا عشایر انتخاب می کنند.

مسئول صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: میزان سهم دولت در پرداخت حق بیمه دو سوم حق بیمه است یعنی اگر قرار باشد یک روستایی بابت یکسال 66هزار تومان بپردازد، دولت 132هزار تومان پرداخت می کند که این رقم حداقل میزان پرداختی است.

وی تصریح کرد: حداکثر پرداختی یک روستایی هم 156هزار تومان در سال است و سهم دولت 312هزار تومان است.

کریمی اظهار امیدواری کرد: تا پایان امسال همه روستائیان و عشایر استان تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند.

مسئول صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کهگیلویه وبویراحمد مزایای این صندوق را استفاده از مستمریهای بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی کلی، مستمری بازماندگان، سابقه و انتقال سابقه بین صندوقهای بیمه ای از جمله صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی عنوان کرد.