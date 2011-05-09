نقاط حادثه خیر راههای روستایی شهمیرزاد ایمن سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، رجب قربانپور پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در شاهرود گفت: این سه نقطه در راههای روستایی لرد، رودبار و پاقلعه دهستان چاشم بخش شهمیرزاد قرار دارند.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان افزود: این نقاط با نصب حدود 300 متر گاردریل ایمن سازی شدند.

وی اظهار داشت: اجرای این پروژه توسط اکیپ راهداری اداره راه و ترابری شهمیرزاد و در مدت بیست روز انجام شد.

وی تصریح کرد: عملیات راهداری محوری در راه روستایی چاشم ـ خطیر کوه حد فاصل بندبن تا زرشک دره به طول 2.5 کیلومتر و شن ریزی و ریزش برداری راه روستایی کمرود ـ بند بن از دیگر اقدامات اکیپ راهداری اداره راه و ترابری شهمیرزاد است.