  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۵۹

نقاط حادثه خیر راههای روستایی شهمیرزاد ایمن سازی شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان سمنان از ایمن سازی سه نقطه پر حادثه رواههای روستایی بخش شهمیرزاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، رجب قربانپور پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در شاهرود گفت: این سه نقطه در راههای روستایی لرد، رودبار و پاقلعه دهستان چاشم بخش شهمیرزاد قرار دارند.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان افزود: این نقاط با نصب حدود 300 متر گاردریل ایمن سازی شدند.

وی اظهار داشت: اجرای این پروژه توسط اکیپ راهداری اداره راه و ترابری شهمیرزاد و در مدت بیست روز انجام شد.

وی تصریح کرد: عملیات راهداری محوری در راه روستایی چاشم ـ خطیر کوه حد فاصل بندبن تا زرشک دره به طول 2.5 کیلومتر و شن ریزی و ریزش برداری راه روستایی کمرود ـ بند بن از دیگر اقدامات اکیپ راهداری اداره راه و ترابری شهمیرزاد است.

کد مطلب 1307786

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها