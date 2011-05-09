بزرگترین مجموعه فرهنگی ورزشی جانبازان خردادماه افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر تشکری نیا گفت: این پروژه با مساحت کل 18 هزار و 368 متر بزرگ ‌ترین مجموعه فرهنگی ورزشی برای جانبازان خواهد بود.

به گفته تشکری نیا مجموعه ورزشی جانبازان در مجموعه در 6 طبقه ساخته شده است که دارای 2 سالن آمفی تئاتر و سالن ورزشی چندمنظوره است.

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، پیست ویلچر رانی در فضای بام مجموعه و سالن‌های ورزشی بدنسازی، تیراندازی ویژه جانبازان و معلولان و همچنین سالن های نمایش فیلم و گالری هنری را از دیگر امکانات این مجموعه خواند.

وی خاطر نشان ساخت: بر اساس طراحی های صورت گرفته سازه این مجموعه در برابر زلزله 8 ریشتری مقاوم است که یکی از مهم ترین مزیت های این مجموعه به شمار می رود.

تشکری نیا با باین اینکه نمای شیشه‌ای این مجموعه با استانداردهای بین‌المللی مطابق است، تاکید کرد: با وجود اینکه مجموعه جانبازان دارای نمای شیشه ای است اما این نما علاوه بر استحکام بالا، حافظ انرژی است و در عین حال نیز در برابر اشعه UV مقاوم خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی همچنین از ایجاد طولانی ترین رمپ ویژه جانبازان به طول حدود حدود 2 هزار متر در این مجموعه خبر داد.

وی در تشریح دیگر ویژگی های این پروژه، تصریح کرد: بر بالای بام این مجموعه یک پیست ویلچر رانی به ابعاد 70 متر طول و 30 متر عرض طراحی شده است.