دانشجویان علوم پزشکی همیار مشاور می شوند/ ایجاد 36خط مشاوره تلفنی

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه صادقی امروز دوشنبه در نشست خبری مدیران حوزه دانشجویی و فرهنگی افزود: فعالیت دفاتر مشاوره در دانشگاههای علوم پزشکی افزایش یافته است و علاوه بر ایجاد 36 خط مشاوره تلفنی، 144 پایگاه خدمات مشاوره در خوابگاهها فعالیت می کنند.

وی افزود: در سال جاری برنامه تکمیل دفاتر مشاوره در دانشکده های دانشگاههای علوم پزشکی اجرایی می شود که تاکنون 30 دانشکده دفتر مشاوره خود را راه اندازی کرده اند.

صادقی خاطرنشان کرد: استفاده از همیار مشاور در دانشگاههای علوم پزشکی امسال اجرایی می شود که در این طرح از دانشجویانی که دارای فضایل اخلاقی بوده و عملکرد مثبتی در دانشگاه داشته اند، دعوت شده است که به کمک مشاوران در راهنمایی دیگر دانشجویان همکاری کنند.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت گفت: پروتکل نشاط و شادکامی در هفته خوابگاهها اجرا می شود و با توجه به برنامه هایی که دانشگاهها در ارتباط با خانواده های دانشجویان داشته اند تاکنون 6 دانشگاه در ارسال بروشورهای آموزشی مشاوره به منازل خانواده های دانشجویان اقدام کرده اند.