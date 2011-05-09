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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

صادقی عنوان کرد:

دانشجویان علوم پزشکی همیار مشاور می شوند/ ایجاد 36خط مشاوره تلفنی

دانشجویان علوم پزشکی همیار مشاور می شوند/ ایجاد 36خط مشاوره تلفنی

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت از همکاری دانشجویان در قالب طرح همیار مشاور در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: از دانشجویانی که دارای فضایل اخلاقی هستند دعوت شده است که به عنوان همیار مشاور به امور مشاوره دانشگاهها کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه صادقی امروز دوشنبه در نشست خبری مدیران حوزه دانشجویی و فرهنگی افزود: فعالیت دفاتر مشاوره در دانشگاههای علوم پزشکی افزایش یافته است و علاوه بر ایجاد 36 خط مشاوره تلفنی، 144 پایگاه خدمات مشاوره در خوابگاهها فعالیت می کنند.

وی افزود: در سال جاری برنامه تکمیل دفاتر مشاوره در دانشکده های دانشگاههای علوم پزشکی اجرایی می شود که تاکنون 30 دانشکده دفتر مشاوره خود را راه اندازی کرده اند.

صادقی خاطرنشان کرد: استفاده از همیار مشاور در دانشگاههای علوم پزشکی امسال اجرایی می شود که در این طرح از دانشجویانی که دارای فضایل اخلاقی بوده و عملکرد مثبتی در دانشگاه داشته اند، دعوت شده است که به کمک مشاوران در راهنمایی دیگر دانشجویان همکاری کنند.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت گفت: پروتکل نشاط و شادکامی در هفته خوابگاهها اجرا می شود و با توجه به برنامه هایی که دانشگاهها در ارتباط با خانواده های دانشجویان داشته اند تاکنون 6 دانشگاه در ارسال بروشورهای آموزشی مشاوره به منازل خانواده های دانشجویان اقدام کرده اند.

کد مطلب 1307799

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