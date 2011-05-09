انقلاب اسلامی ادبیات را عمومیت بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی صبح امروز دوشنبه 19 اردیبهشت در دیار با جمعی از استادان رشته زبان و ادبیات فارسی و همچنین مسئولان اتاق ایران در کشورهای مختلف عنوان کرد: پیش از انقلاب ادبیات ما مخاطبان اندکی داشت اما بعد از انقلاب این رشته با همه قابلیت‌هایش وارد زندگی مردم شد.

وی افزود: یکی دیگر از برکات انقلاب این بود که رشته‌های دیگری مانند سینما را هم متحول کرد و سینماها شاهد حضور افرادی متدین شدند که پیش از آن اصولا سینما رفتن را حرام می دانستند.

مومنی با تاکید بر سخنان حضرت امام (ره) مبنی بر این که ما با سینما مخالف نیستیم، بلکه با استفاده غلط ازقابلیت آن مخالفیم گفت: این اتفاق نظر در مورد ادبیات هم صدق پیدا کرد و ما شاهدیم که ادبیات به لحاظ محتوا دچار دگرگونی‌هایی شد؛ آن‌چنان که امروزه محتوای آن فراتر از عالم مادی است، زیرا چشم اندازها، بسیار گسترده تر شد.

رئیس حوزه هنری با اشاره کوتاهی به فعالیت‌های حوزه در زمینه‌های دیگر توضیح داد: این روزها در حوزه، نمایشی روی صحنه است که محتوایی مذهبی دارد و مخاطبان به شدت از آن استقبال کرده‌اند که می توان این رویکرد معنوی درادبیات و دیگر هنرها را یکی از دستاوردهای حوزه به حساب آورد.

مومنی در پایان با بیان آمادگی حوزه هنری در تعاملات دو سویه فرهنگی با دیگر کشورها از تاسیس کنندگان اولیه این مرکز فرهنگی یاد کرد و گفت: حوزه هنری چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به همت چندین جوان متدین تشکیل شد و زنده یاد طاهره صفارزاده در این راستا زحمت زیادی کشید؛ به گونه‌ای که می‌توان از او به عنوان کسی که ایده اصلی را ارائه داده یاد کرد.

هدایت الله بهبودی مدیر دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، قهرمان سلیمانی نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و امیر حسین فردی مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری از دیگر سخنرانان این بازدید بودند.