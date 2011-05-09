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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۳۲

زمین بازی کودک در بوستانهای خارک و لاوان شمیرانات احداث می شود

زمین بازی کودک در بوستانهای خارک و لاوان شمیرانات احداث می شود

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک تهران اظهار داشت: دو زمین بازی کودک در بوستانهای خارک و لاوان شمیرانات احداث می شود.

مجید نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر در شمیرانات افزود: بوستان خارک به مساحت پنج هزار مترمربع و بوستان لاوان به مساحت دو هزار و 800 مترمربع در سال گذشته احداث شده و هر دو در شهرک نفت واقع هستند که اداره فضای سبز منطقه در اردیبهشت ماه سال جاری، اقدام به احداث زمین بازی کودکان در این بوستانها نموده است.

وی  گفت: این زمینهای بازی دارای کفپوش ایمنی بوده و لوازم بازی نیز از جنس پلی اتیلن و با رنگها و طرحهای شاد و متنوع  هستند.

نوربخش اضافه کرد: لوازم بازی و کفپوشهای ایمنی دارای گواهینامه استاندارد بین المللی هستند و از سازمان استاندارد ایران نیز موفق به اخذ گواهینامه شده اند.

کد مطلب 1307803

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