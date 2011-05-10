آخرین فرصت سایپا برای اولین قهرمانی/ زمینه جشن قهرمانی پیکان مهیاست!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز چهارشنبه در خانه والیبال تهران برگزار می‎شود. پیروزی در این دیدار برای هر یک از تیم‏های شرکت کننده معنا و مفهومی مجزا دارد اما به هر حال هر دو تیم خواهان آن هستند.

تیم والیبال سایپا در صورتی که دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت‏های لیگ برتر را به سود خود تمام کند می‏تواند برای تصاحب اولین قهرمانی در لیگ ایران امیدوار بماند! این تیم تاکنون طی یک دهه حضور در مسابقات باشگاهی کشور قهرمانی نداشته است اما با پیروزی در دیدار فردا و البته دیدار سومی که در این مرحله برگزار می‎شود، می‏تواند به این عنوان هم دست یابد. با این حال سرمربی نارنجی‎پوشان که دیدار رفت را در حضور تماشاگران خودی به پیکان واگذار کردند می‏گوید قولی برای جبران شکست نمی‏دهم!

فرهاد نفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما نتیجه بازی مقابل پیکان را واگذار کردیم چون به هرحال والیبال تنها یک برنده دارد و نتیجه در آن مساوی نمی‎شود. این در حالی است که از نظر کادر فنی، سایپا والیبال به مراتب بهتری را ارائه کرد. شاید اگر بازیکنان ما از نظر دریافت و سرویس تنها 5 درصد بهتر کار می‎کردند برنده می‏شدند.

وی تاکید کرد: در هر صورت پیکان از فرصت‎ها بهتر استفاده کرد که با وجود امتیازهای کمتر برنده شد. اما قول می‎دهم دیدار برگشت را برای این تیم خیلی سخت‎تر خواهیم کرد. این تیم در این دیدار نمی‎تواند از فرصت‎های به دست آمده‎اش به راحتی استفاه کند.

با همه اینها تیم والیبال پیکان در صورتی که دیدار برگشت مرحله نهایی رقابت‎های لیگ برتر را به سود خود تمام کند برای ششمین بار متوالی به عنوان قهرمان رقابت‎های باشگاهی کشور معرفی خواهد شد و به همین دلیل است که تدارک جشن قهرمانی این تیم در خانه والیبال دیده شده است. چون به هرحال پیروزی پیکان دور از ذهن نیست همان طور که این تیم در دیدار رفت موفق به کسب این نتیجه شد.

اگر پیکان روز چهارشنبه برنده دیدار برابر سایپا شود جشن یازدهمین قهرمانی این تیم برگزار خواهد شد البته در صورتیکه برنده دیدار مرحله رده‌بندی نیز تیم باریج اسانس کاشان باشد. این تیم دیدار رفت این مرحله را که در سالن بدون تماشاگر کاشان برگزار شد به سود خود تمام کرد و با پیروزی در دیدار روز چهارشنبه اولین حضور در لیگ برتر را با عنوان سومی تمام خواهد کرد.

در هر حال سازمان لیگ فدراسیون والیبال برای برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای کاپ‎ها به تیم های برتر مسابقات لیگ برتر برنامه ریزی کرده تا بلافاصله پس از پایان دیدار نهایی این مراسم برگزار شود. البته پیروزی هر دو تیم باریج اسانس و پیکان در دیدارهای برگشت رده‎بندی و فینال شرط برگزاری این مراسم است. در غیر این صورت کاپ‏ها در روز دیگری اهدا می‌شوند.

برنامه دیدارهای برگشت مرحله نهایی و رده‏بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه 21/ 2/ 90

مرحله نهایی:

* پیکان تهران - سایپا البرز، ساعت 15:45، خانه والیبال تهران

مرحله رده‎بندی:

* کاله آمل - باریج اسانس کاشان، ساعت 16، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل

به گزارش خبرنگار مهر، جدول رده‎بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تا پیش از تعیین رده‎بندی تیم‎های اول تا چهارم به شرح زیر است:

5- داماش گیلان

6- هیئت کرمان

7- ارومیه

8- ابومسلم خراسان

9- پیشگامان کویریزد

10- پرسپولیس تهران

11- آلومینیوم المهدی بندرعباس

12- بانک کشاورزی