آخرین فرصت سایپا برای اولین قهرمانی/ زمینه جشن قهرمانی پیکان مهیاست!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز چهارشنبه در خانه والیبال تهران برگزار میشود. پیروزی در این دیدار برای هر یک از تیمهای شرکت کننده معنا و مفهومی مجزا دارد اما به هر حال هر دو تیم خواهان آن هستند.
تیم والیبال سایپا در صورتی که دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ برتر را به سود خود تمام کند میتواند برای تصاحب اولین قهرمانی در لیگ ایران امیدوار بماند! این تیم تاکنون طی یک دهه حضور در مسابقات باشگاهی کشور قهرمانی نداشته است اما با پیروزی در دیدار فردا و البته دیدار سومی که در این مرحله برگزار میشود، میتواند به این عنوان هم دست یابد. با این حال سرمربی نارنجیپوشان که دیدار رفت را در حضور تماشاگران خودی به پیکان واگذار کردند میگوید قولی برای جبران شکست نمیدهم!
فرهاد نفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما نتیجه بازی مقابل پیکان را واگذار کردیم چون به هرحال والیبال تنها یک برنده دارد و نتیجه در آن مساوی نمیشود. این در حالی است که از نظر کادر فنی، سایپا والیبال به مراتب بهتری را ارائه کرد. شاید اگر بازیکنان ما از نظر دریافت و سرویس تنها 5 درصد بهتر کار میکردند برنده میشدند.
وی تاکید کرد: در هر صورت پیکان از فرصتها بهتر استفاده کرد که با وجود امتیازهای کمتر برنده شد. اما قول میدهم دیدار برگشت را برای این تیم خیلی سختتر خواهیم کرد. این تیم در این دیدار نمیتواند از فرصتهای به دست آمدهاش به راحتی استفاه کند.
با همه اینها تیم والیبال پیکان در صورتی که دیدار برگشت مرحله نهایی رقابتهای لیگ برتر را به سود خود تمام کند برای ششمین بار متوالی به عنوان قهرمان رقابتهای باشگاهی کشور معرفی خواهد شد و به همین دلیل است که تدارک جشن قهرمانی این تیم در خانه والیبال دیده شده است. چون به هرحال پیروزی پیکان دور از ذهن نیست همان طور که این تیم در دیدار رفت موفق به کسب این نتیجه شد.
اگر پیکان روز چهارشنبه برنده دیدار برابر سایپا شود جشن یازدهمین قهرمانی این تیم برگزار خواهد شد البته در صورتیکه برنده دیدار مرحله ردهبندی نیز تیم باریج اسانس کاشان باشد. این تیم دیدار رفت این مرحله را که در سالن بدون تماشاگر کاشان برگزار شد به سود خود تمام کرد و با پیروزی در دیدار روز چهارشنبه اولین حضور در لیگ برتر را با عنوان سومی تمام خواهد کرد.
در هر حال سازمان لیگ فدراسیون والیبال برای برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای کاپها به تیم های برتر مسابقات لیگ برتر برنامه ریزی کرده تا بلافاصله پس از پایان دیدار نهایی این مراسم برگزار شود. البته پیروزی هر دو تیم باریج اسانس و پیکان در دیدارهای برگشت ردهبندی و فینال شرط برگزاری این مراسم است. در غیر این صورت کاپها در روز دیگری اهدا میشوند.
برنامه دیدارهای برگشت مرحله نهایی و ردهبندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
چهارشنبه 21/ 2/ 90
مرحله نهایی:
* پیکان تهران - سایپا البرز، ساعت 15:45، خانه والیبال تهران
مرحله ردهبندی:
* کاله آمل - باریج اسانس کاشان، ساعت 16، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل
به گزارش خبرنگار مهر، جدول ردهبندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور تا پیش از تعیین ردهبندی تیمهای اول تا چهارم به شرح زیر است:
5- داماش گیلان
6- هیئت کرمان
7- ارومیه
8- ابومسلم خراسان
9- پیشگامان کویریزد
10- پرسپولیس تهران
11- آلومینیوم المهدی بندرعباس
12- بانک کشاورزی
نظر شما