قدیمی ترین شهربازی ورامین نوسازی و ساماندهی شد

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، با اعلام این خبر افزود: قدیمی ترین شهربازی شهر ورامین پس از سالها انتظار، توسط شهرداری ورامین به صورت کلی نوسازی و ساماندهی گردیده و کودکان ورامینی می توانند در آن به تفریح و بازی بپردازند.

محسن خائف تأکید کرد: شهرداری ورامین ارتقاء سطح زندگی شهری و شهروندی خانواده های ورامینی را در دستور کار خود قرار داده و در این راستا برنامه های مختلفی را در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، شهرسازی و معماری، خدمات شهری و فضای سبز و فنی و عمرانی برنامه ریزی و اجرای آنها را آغاز کرده است.

وی با اشاره به بهسازی و ساماندهی شهربازی پارک ۱۵خرداد خاطرنشان کرد: شهربازی ۱۵خرداد با حدود 25 هزار متر مربع مساحت در کنار پارکی با همین نام به عنوان قدیمی ترین پارک و شهربازی ورامین محسوب می شود که شهروندان و خانواده های ورامینی از گذشته های دور از آن خاطرات خوشی دارند که با اعتباری ویژه بهسازی و ساماندهی شده است.

امکانات جدید شهربازی 15 خرداد

خائف ادامه داد: دریاچه و قایقرانی پایی، بشقاب پرنده، چرخ و فلک، تاب کودک و بزرگسال، هلیکوپتر، ماشین برقی و ترافیک از جمله امکانات جدید شهربازی ۱۵خرداد ورامین می باشد.

وی اظهار داشت: بهره برداری ومدیریت این شهربازی به پیمانکار واجدالشرایط واگذار شده و اکنون آماده ارائه خدمات به کودکان، نوجوانان و خانواده های آنها می باشد.