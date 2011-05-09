70 درصد مشکلات آموزش و پرورش کشور مدیریتی است

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، حمیدرضا حاجی آبادی ظهر روز دوشنبه با بیان این مطلب در همایش فرهنگیان شهرستان دلیجان آفزود: باید با بکارگیری مدیران صاحب نظر، جسور و فعال در راس مراکز آموزشی بستر رشد و گسترش فضاهای آموزشی کشور را فراهم کرد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح تحول بنیادین در وزارت آموزش و آموزش از 17 ماه گذشته اظهارداشت: طرح تحول بنیادین یکی از اقدامات لازم و ضروری در بدنه وزارت آموزش و پرورش بود ه که باید در راستای تبیین جایگاه آن در حوزه آموزش و پرورش کشور تلاش کرد.

وزیر آموزش و پرورش تهیه و تدوین کتاب فلسفه تعلیم و تربیت در قالب طرح تحول بنیادین اظهارداشت: این کتاب که به عنوان یک سند راهبردی در آموزش و پرورش کشور مطرح است بر اساس مبانی تعلیم و تربیت اسلامی ، مبنای قرآنی برگرفته از سخنان حضرت امام خمینی (ره) و صاحبنظران تعلیم و تربیت در ایران در حال تهیه می باشد.