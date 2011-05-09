تفاهمنامه همکاری ایران و مرکز بین المللی تحقیقات گندم منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر جهانگیر پرهمت در مراسم تفاهم نامه همکاری مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT) و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: در ابتدای انقلاب، تولید کشاورزی 25 میلیون تن بود و این درحالی است که امروزه به 107 میلیون تن رسیده است.

معاون وزیرجهاد کشاورزی افزود: این امر نشانگر توجه خاص به علم و فناوری است که به مزرعه انتقال یافته و امروز بخش قابل توجهی از این تولید بالا مرهون علم و فناوری است. که آمادگی داریم با سیمیت همکاری مشترک در سطح منطقه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: ما آمادگی حضوردر برنامه های کلان سیمیت را داریم و در این راستا، در چارچوب همکاری های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به طور خاص این موضوع دنبال می شود.

معاون وزیرجهاد کشاورزی افزود: برای بخش اول چند تفاهم نامه تهیه شده که به امضاء می رسد و برای بخش دوم پیشنهاد اول ما این است که یک پایگاه منطقه ای برای ذرت در منطقه آسیا در ایران احداث شود.

پرهمت معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان این دیدار در مصاحبه ای چارچوب همکاری با مرکز بین المللی سیمیت را بر مبنای دستیابی به ارقام مناسب و پرمحصول، مقاوم سازی در مقابل آفات، مدیریت مزرعه، خاک ورزی حفاظتی و مقاومت ارقام در مقابل تهدیدهای محیطی در رابطه با ذرت و گندم اعلام کرد.

مدیرکل مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT)افزود: در اکتبر سال گذشته دولت مکزیک 130 میلیون دلار برای 10 سال به ما کمک کرد همچنین کابینه هند با واگذاری 500 هکتار زمین و 25 میلیون دلار برای موارد تحقیقاتی موافقت خود را اعلام کرده است در چین نیز چند مرکز تحقیقاتی در اختیار ما قرار داده اند و تلاش می کنیم یک مرکز تحقیقاتی منطقه ای در آن کشور ایجاد کنیم.

لامپکین تصریح کرد: در آفریقا این مرکز، تحقیقات وسیعی را در زمینه ذرت و گندم دنبال می کند.